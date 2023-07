Strompreise sinken für Bestandskunden – so solltest du jetzt reagieren

Mindestens zwei große Anbieter auf dem Strommarkt senken derzeit die Strompreise für ihre Bestandskunden. So liegt unserer Redaktion beispielsweise ein Schreiben von eprimo vor, bei dem der Arbeitspreis von aktuell 50,89 Cent pro Kilowattstunde auf „nur“ noch 41,2 Cent gesenkt wird. Die Umsetzung des neuen Preises soll zum 1. September erfolgen, heißt es in dem Schreiben, das an einen Kunden in Brandenburg verschickt wurde. Auch vom Versorger E.ON liegt uns für den vermeintlichen Discounter-Tarif Lidl Strom ein vergleichbares Schreiben vor. Hier ändert sich – ebenfalls zum 1. September – der Verbrauchspreis für einen Kunden in Berlin von bisher 45,23 Cent auf künftig 35,27 Cent.

Was steckt hinter der Senkung der Strompreise

Warum es zu den Preissenkungen kommt, ist unklar. Die Anbieter sprechen in ihren Schreiben von veränderten Einkaufskonditionen, die sie an die Kunden weitergeben wollen. Doch es ist zu vermuten, dass dieser Schritt nicht ganz freiwillig erfolgt. Anlass zu dieser Vermutung gibt eine Pressemitteilung des Bundeskartellamtes vom Juni. Das Bundeskartellamt teilte damals mit, es habe Prüfverfahren auf der Grundlage der Energiepreisbremsen-Gesetze eingeleitet. Die Verfahren betreffen Energieversorger, die für die Belieferung mit Strom Vorauszahlungen nach den Preisbremsen-Gesetzen beantragt haben. Es handele sich dabei um Vertriebsgesellschaften großer Energiekonzerne. Aber auch Stadtwerke, Regionalversorger und auch kleinere Discounter sowie Anbieter mit Schwerpunkt erneuerbare Energien standen im Fokus.

„Die Missbrauchsverbote der Preisbremsen-Gesetze verbieten eine Preisgestaltung gegenüber den Kundinnen und Kunden, die zur Erlangung ungerechtfertigter staatlicher Entlastungsbeträge führt“, teilte das Bundeskartellamt mit. Möglich also, dass die Anbieter nun mit Preissenkungen reagieren.

Experte: Preissenkungen ermöglichen Kündigung und noch günstigere Tarife

„Die Preise, die die Versorger noch ihren Tarifsenkungen anbieten, sind für Kunden immer noch nicht wirklich günstig“, sagt Daniel Engelbarts. Er ist Mit-Gründer und Geschäftsführer des Stromwechselservice remind.me. „Die den Kunden angebotenen Preise liegen teils nur knapp unterhalb der Strompreisbremse von 40 Cent pro Kilowattstunde, Neukunden bekommen am Markt derzeit problemlos Tarife zwischen 26 und 31 Cent“, so der Energie-Experte. Dabei weist er auf einen Fakt hin, den nur wenige Kunden kennen dürften. „Nicht nur bei einer Preiserhöhung durch den Anbieter, sondern auch bei einer Preissenkung haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht, das man in diesem Fall unbedingt nutzen sollte, um einen neuen, noch günstigeren Tarif abzuschließen.“

Allein schon aus dem Grund, dass die Energieversorger ihren Kunden mit der Preissenkung eine Möglichkeit der Kündigung einräumen müssen, ist ein Indiz dafür, dass die Maßnahme nicht ganz freiwillig erfolgen dürfte.

