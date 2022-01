Stromanbieter kündigen Verträge: Preis-Explosion bei Grundversorgern

Bei einer Kündigung durch den Stromanbieter wie im Fall von Stromio und Grünwelt rutschst du automatisch in die Ersatzversorgung beziehungsweise Grundversorgung. Wer dein Grundversorger ist, kannst du online herausfinden. Schon immer war die Grundversorgung etwas teurer als ein regulärer Tarif bei demselben Anbieter oder aber ein Tarif von einem Anbieter am freien Markt. Jetzt aber hat der Strompreis in der Grundversorgung im Dezember ein Allzeithoch erreicht. Das hat das Preisvergleichsportal Check24 ausgerechnet.

5 Prozent Plus – im Schnitt

Ein Musterhaushalt mit 5.000 kWh zahlt demnach aktuell im Schnitt 1.695 Euro jährlich für Strom. Das entspricht einem durchschnittlichen Preis von 33,9 Cent pro kWh. Im Vorjahresmonat waren es 1.613 Euro – ein Plus von fünf Prozent. Wohlgemerkt: im Durchschnitt. Denn individuell können die Erhöhungen aktuell sehr viel drastischer sein.

Denn die Stromgrundversorger haben in 499 Fällen bereits Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Im Durchschnitt betragen die Preiserhöhungen 39,7 Prozent und betreffen gut 3,5 Millionen Haushalte, wie es von Check24 weiter heißt. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh bedeutet das zusätzliche Kosten von durchschnittlich 649 Euro pro Jahr.

„Durch gestiegene Kosten bei der Stromerzeugung in Kohle- und Gaskraftwerken, Produktionsrückgängen bei erneuerbaren Energien im Vergleich zum Vorjahr und gleichzeitig großer Nachfrage aus der Wirtschaft, sind die Strompreise aktuell besonders hoch“, begründet Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24, diese Marktentwicklung.

Grundversorger: Keine Obergrenze für Strompreise

Beispielhaft berichteten wir in dieser Woche schon über die Stadtwerke Osnabrück, die ihren Grundversorgertarif für Neukunden mehr als verdoppelt haben. Doch damit sind sie nicht allein. Zahlreiche Stadtwerke und regionale Versorger haben ihre Grundversorger-Tarife für Strom drastisch angehoben – in der Regel aber nur für Neukunden.

Obergrenzen scheint es für Grundversorger beim Preis für eine Kilowattstunde nicht zu geben. „Die Kalkulation des Strom- und Gaspreises obliegt den Lieferanten“, teilte uns die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde auf Anfrage mit. Sie wies darauf hin, dass einige Preisbestandteile vom Lieferanten nicht beeinflusst werden können und meint damit beispielsweise Netzentgelte, Abgaben, Umlagen und Steuern. „Eine Genehmigung oder konkrete Obergrenze der Preise gibt es nicht“, so die Behörde. Allerdings müssten die Preise rechtzeitig angezeigt werden.

Vom niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung heißt es allerdings, dass Kartellbehörden eine nachträgliche Missbrauchsaufsicht durchführen können. Das hat insbesondere das Ziel, zu verhindern, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen seine Marktmacht zum Beispiel durch missbräuchlich überhöhte Preise gegenüber seinen Kunden ausnutzt.

Grundlage der Missbrauchsaufsicht über die Grundversorgung Strom und Gas ist der bis zum 31. Dezember 2022 befristete § 29 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Diese Vorschrift verbietet es Strom- und Gasversorgungsunternehmen ausdrücklich, Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen zu fordern, „die ungünstiger sind als diejenigen anderer Versorgungsunternehmen oder von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten, es sei denn, das Versorgungsunternehmen weist nach, dass die Abweichung sachlich gerechtfertigt ist“.

Strompreise an der Börse auf Rekordniveau

Hoffnung, dass die Preise bald wieder sinken, darf man sich offenbar nicht machen. An den Spotmärkten steht der Preis für eine Megawattstunde für das kommende Jahr aktuell bei rund 325 Euro, heißt es von Verivox. In der Woche vor Weihnachten stieg der Preis gar auf bis zu 500 Euro. Zum Vergleich: Im langjährigen Mittel bewegt sich der Preis je Megawattstunde zwischen 35 und 55 Euro. Für Januar und Februar 2022 haben insgesamt 280 der rund 800 regionalen Stromversorger Stromerhöhungen von im Schnitt 7,6 Prozent angekündigt. Die durchschnittlichen Mehrkosten liegen bei rund 98 Euro pro Jahr. Immerhin: 39 Grundversorger melden Preissenkungen von durchschnittlich 2,4 Prozent, was einer Entlastung von rund 32 Euro pro Jahr entspricht. Dass die EEG-Umlage zum Jahresbeginn gesunken ist, hat also faktisch keine Auswirkungen auf den Strompreis. Am Ende bleibt dir als betroffener Kunde also zunächst einmal nur, die Stromrechnung zu drücken, indem du Strom sparst.