Stromanbieter droht per Telefon mit Preiserhöhung! Das steckt dahinter

Urlaubszeit in Deutschland – doch das stört diejenigen, die dich per Telefon betrügen wollen und nerven, nur wenig. Im Rahmen seines Telefonspam-Checks benennt der App-Anbieter Clever Dialer Monat für Monat die zehn am weitesten verbreiteten und damit gefährlichsten Spam-Telefonnummern in Deutschland. Wer besagte Rufnummern kennt oder gar vorsorglich blockiert, muss sich um Telefonbetrug deutlich weniger Sorgen machen. Alternativ übernimmt die App dieses auf deinem Smartphone. In diesem Monat sorgt vorwiegend ein vermeintlicher Energieberater bzw. Stromanbieter für Aufsehen.

Vermeintlicher Stromanbieter droht mit Preiserhöhung

In der Analyse der Anrufdaten vom Juli ist eine Hamburger Telefonnummer besonders aufgefallen. „Betrüger stellten sich als ‚Energieberater‘ vor und belästigten Betroffene in Dauerschleife“, heißt es von den Sicherheits-Experten zur fraglichen Telefonnummer 040756748009. Dabei gehen die Anrufer offenbar besonders auf die Preis-Ängste der Angerufenen beim Thema Strom ein. So schildert ein Betroffener, dass der fragliche Energieberater oder Stromanbeter im Telefonat damit drohte, dass eine per Brief angekündigte Preiserhöhung nun greife. Dabei haben die Anrufer offenbar sogar die Adressen der Betroffenen vorliegen, was unbedarfte Opfer verunsichern dürfte. Übrigens: Derzeit sinken die Strompreise eher als dass sie steigen. Dennoch solltest du bei einer Preissenkung deinen Stromanbieter kündigen. Warum, verraten wir dir in dieser Meldung.

Mit mehr als 900 blockierten Anrufen schaffte es die Hansestadt Hamburg ausnahmsweise mal auf den traurigen Platz eins der Statistik. Diese führte lange Zeit Berlin an. Die Hauptstadt findet sich jetzt auf Platz zwei der Spam-Charts wider. Dabei ist Berlin mit insgesamt vier verschiedenen Durchwahlen in den Charts vertreten, die alle aus demselben Nummernblock stammen: 03025555-451, 03025555-463, 03025555-462 und 03025555-454. Zumeist soll es sich bei den Anrufern um eine angebliche Mahnabteilung handeln, die wegen eines nicht gekündigten Gewinnspiels anruft.

Telefonspam-Check-Juli-2023

Auch die Welle an Gewinnspiel-Versprechungen, scheinbar günstigen Stromtarifen oder aufdringlichen Inkassoandrohungen reißt nicht ab. Nach Angaben von Clever-Dialer steigt dabei die Aggressivität auch bei den Betroffenen. Das zeige sich an den Kommentaren, die Nutzer in der App zu Spam-Rufnummern hinterlassen. Interessant in diesem Monat: zwei der Spam-Nummer stammen aus dem Ausland. So stammt die +436646329056 aus Österreich und die +39400409899154 aus Italien. Selbst kostenfreie Rufnummern wie die 08001144661 werden als Anruferkennung verwendet. Weitere Nummern aus den Top 10 der Betrugs- und Spam-Charts sind 0208306730 und 01627361698.

So kannst du dich schützen

Grundsätzlich sollte man bei unbekannten Telefonnummern immer darauf achten, wie sich der Gegenüber verhält. Möchte er persönliche Daten herausfinden? Dir ein Abonnement andrehen? Benennt er ein Problem (Virus auf dem Computer) und liefert direkt eine Lösung? In all diesen und ähnlichen Fällen solltest du genau aufpassen – auch auf deine Wortwahl. Du darfst etwa niemals das Wort „ja“ in einem Gespräch benutzen, sonst könnte dir ein ungewolltes Abo drohen.

Generell solltest du ein Telefonat besser vorsichtshalber beenden und die Rufnummer gegebenenfalls blockieren, wenn dir Zweifel kommen. Weitere Tipps und Tricks verrät unser Ratgeber zum Telefonbetrug.