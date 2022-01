"Strom ist aktuell ausverkauft"- Stadtwerke schlagen Alarm

Wer im Grundversorgergebiet der Stadtwerke Osnabrück wohnt, hat ein finanzielles Problem, wenn sein Stromanbieter den Betrieb eingestellt hat. So übernehmen die Stadtwerke Osnabrück zwar die Belieferung von etwa 1.400 ehemaligen Stromio-Kunden mittels Ersatzversorgung, ächzen aber unter der Last.

Denn während sich in anderen Branchen jede Firma über Neukunden freut, versucht jeder Stromanbieter derzeit, Neukunden zu vermeiden. Denn die Strompreise an der Börse sind so hoch wie nie. Muss für neue Kunden kurzfristig neuer Strom besorgt werden, geht das ins Geld. Die Folge: Die Strompreise für dich als Endkunden schießen in die Höhe.

Dramatisch ist das, wenn die Erhöhung nicht nur die Wahltarife der Stromanbieter betrifft, sondern auch die Ersatzversorgung und die anschließende Grundversorgung. Das ist der Strom, der immer fließen soll. Auch dann, wenn dein bisheriger Anbieter nicht mehr liefern kann oder pleite ist.

Grundversorgung für 61,88 Cent pro Kilowattstunde

Die Stadtwerke Osnabrück berechneten bis Mitte Dezember für Strom in der Ersatz- und Grundversorgung pro Kilowattstunde 30,13 Cent. Nicht günstig, aber auch kein komplett abgehobener Preis. Doch für jeden Kunden, der seit 15. Dezember 2021 neu in die Ersatzversorgung rutscht, wird es richtig teuer. Denn seitdem beträgt der Preis für Neukunden im „Fairtarif“, der die Grundversorgung darstellt, 61,88 Cent pro Kilowattstunde.

Auf ihrer Webseite bekräftigen die Stadtwerke, dass die Kunden sich zunächst um nichts kümmern müssen. Strom (und Gas) fließen weiter, alles laufe automatisch, wie der Leiter des Kundenservice sagt. „Gleichwohl sorgt der plötzliche Kundenzuwachs für hohen Mehraufwand bei den Stadtwerken“, heißt es auf der Webseite weiter. Man habe Kolleginnen und Kollegen aus dem Urlaub geholt. „Sie legen auch nach den Weihnachtsfeiertagen Sonderschichten ein, um die Telefon-Hotlines zu verstärken und die sich stapelnden Kundenvorgänge schnellstmöglich zu bearbeiten“, heißt es.

Stadtwerke sehen in Billiganbietern „zweifelhafte Geschäftspraktiken“

Gleichzeitig werben die Stadtwerke um Vertrauen für die aktuellen Preismaßnahmen. „Die Verwerfungen auf den Energiemärkten machen derzeit insbesondere vielen Stadtwerken als Grundversorger zu schaffen“, so die Stadtwerke Osnabrück. Seit dem Herbst hatten schon weitere Energie-Discounter die Belieferung ihrer Kunden eingestellt. „Wir kommunalen Stadtwerke stehen jetzt gerade für die teils zweifelhaften Geschäftspraktiken einiger Billiganbieter“, so der Kundenservice-Leiter der Stadtwerke Osnabrück.

Welche Auswirkungen das hat, zeigen die Stadtwerke Osnabrück an anderer Stelle. Denn wer sich für einen regulären Stromtarif interessiert, der bekommt nur den Hinweis „Strom ist aktuell leider ausverkauft.“ Leider könne man jetzt jedoch Strom nur noch in der Grund- und Ersatzversorgung für Osnabrück und Lotte anbieten, „da unsere Sondertarife inzwischen leider komplett ausverkauft sind“.

Stromio-Ausfall bringt Stein ins Rollen

Rückblick: Wenige Tage vor Weihnachten wurde bekannt, dass Stromio mit sofortiger Wirkung sein Stromgeschäft einstellen muss. Die Netzbetreiber hatten entsprechende Verträge gekündigt. In der Folge standen hunderttausende Kunden ohne reguläre Stromverträge da und fielen an die Grundversorger.

Das brachte zahlreiche Stadtwerke und andere lokale Versorger ins Strudeln. Andere Stadtwerke sehen sich gar von der Insolvenz bedroht – allerdings auch, weil hier offenbar kriminelle Machenschaften erfolgten. Bist du selbst vom Stromio-Aus betroffen, wird es schwer, aktuell einen günstigen Anbieter zu finden. Nahezu alle Versorger haben ihre Preise teils massiv nach oben korrigiert, weil sie für neue Kunden den aktuell teuren Strom an der Börse einkaufen müssen. Einziger Rat für betroffene Kunden derzeit: Strom sparen!