Strom & Gas: Darum solltest du jetzt unbedingt deinen Vertrag überprüfen

Oftmals ist es inzwischen möglich, dass du heute deutlich bessere Konditionen für Gas und Strom bekommst, als in deinem Vertrag steht. Denn die Strom- und Gaspreise sind massiv gefallen. Das Vergleichsportal Check24 geht sogar davon aus, dass Neukundentarife für Energie so günstig sind wie seit Ende 2021 nicht mehr. Das heißt für dich: Preise vergleichen und sich von den teuren Verträgen lösen. Wir zeigen dir, wie viel du sparen kannst, wenn du jetzt wechselst.

Wichtig dabei: In der Regel handelt es sich bei den günstigen Anbietern für Strom und Gas nicht um deine Stadtwerke oder den lokalen Versorger, sondern um sogenannte Alternativversorger. Zu einem solchen Anbieter solltest du aber ohnehin wechseln. Denn die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Strompreise bei ihnen in nächster Zeit noch steigen werden. Viele Kunden haben in den vergangenen Wochen bereits Preiserhöhungen bekommen.

Gaspreise fallen

Eine durchschnittliche vierköpfige Familie zahlt im Februar 2023 unter Berücksichtigung der Gaspreisbremse im Schnitt 2.616 Euro für 20.000 kWh Gas. Das entspricht einem durchschnittlichen Gaspreis von 13,1 Cent pro Kilowattstunde. Zuletzt war der durchschnittliche Gaspreis im Dezember 2021 so niedrig, heißt es von Check24. Bemerkenswert ist, wie groß die Unterschiede bei den Anbietern sind. Denn während die angesprochene Familie in der Grundversorgung durchschnittlich 2.732 Euro zahlen muss, kostet die gleiche Menge Gas im Schnitt der zehn günstigsten Alternativversorger nur 2.441 Euro. Eine Ersparnis von 291 Euro.

Strompreise an der Börse steigen leicht

Auch beim Strom gibt es deutliche Unterschiede und eine Sparmöglichkeit. Unter Berücksichtigung der Strompreisbremse zahlt eine Familie im Schnitt 2.022 Euro für 5.000 kWh Strom. Der durchschnittliche Strompreis liegt bei 40,4 Cent pro Kilowattstunde. In der Grundversorgung des örtlichen Versorgers werden dabei im Schnitt 2.114 Euro fällig. Wechselt die Familie aber zu einem Alternativanbieter, kostet die gleiche Menge Strom im Schnitt der zehn günstigsten Alternativversorger nur 1.871 Euro. Eine Ersparnis von 243 Euro, rechnet das Vergleichsportal aus.

Insbesondere beim Strom ging es in den vergangenen Wochen steil bergab mit den Preisen. Zahlreiche Neukundentarife liegen – je nach Region – bereits unterhalb von 40 Cent je Kilowattstunde. Damit sind sie günstiger als vergleichbare Tarife inklusive der Strompreisbremse.“ Ob diese Entwicklung anhält, ist offen. Denn der Strompreis an der Börse ist zuletzt wieder leicht gestiegen. Im Januar kostete eine Megawattstunde Strom im Schnitt 116 Euro. Im Februar liegt er bislang im Schnitt bei 138 Euro pro Megawattstunde – ein Anstieg von 19 Prozent. Dieser Börsenpreis ist primär für Stromdiscounter relevant, da sie sich – anders als Grundversorger – nicht langfristig mit Stromkontingenten eindecken.

Gas & Strom: Das solltest du beim Wechsel beachten

Wenn du jetzt feststellst, dass dein Stromanbieter oder Gasanbieter zu teuer ist, überprüfe die Kündigungsfrist deines Vertrages. Günstige Konditionen kannst du dir beispielsweise beim Strom auch sechs Monate vor Ablauf deines aktuellen Vertrages sichern. Aus der Grundversorgung kannst du binnen weniger Tage wechseln.

Wir raten dir außerdem, dich zu informieren, wer hinter dem Anbieter steckt, der bei Tarifvergleichen wie Check24 oder Verivox auf Platz 1 steht. Oftmals sind es Anbieter, die ausschließlich Strom an der Börse einkaufen und wieder verkaufen. Sie haben kein eigenes Netz und kommen möglicherweise schnell ins Schlingern, sollten die Preise an der Börse wieder hochschießen. Anbieter wie MainGau Energie sind zwar geringfügig teurer, tauchen aber zumindest bei unseren Testabfragen für Strom stets im vorderen Bereich auf.

Zudem ist das Abschließen eines Tarifes mit Tarifgarantie ratsam – es sei denn, du spekulierst auf noch weiteres Sinken der Strompreise. Willst du dich mit all dem nicht selbst beschäftigen, kannst du alternativ auch einen Wechselservice wie SwitchUp, Wechselpilot oder unseren Partner remind.me nutzen. Hier gibst du den Diensten eine Vollmacht, sich um deine Verträge zu kümmern.

Weitere Tipps zum Sparen

Wir haben dir verschiedene Ratgeber zusammengestellt, mit denen du relativ leicht Strom und Gas sparen kannst, ohne dich einzuschränken.

