Streik bei Eurowings: Flüge empfindlich zusammengestrichen

Rund eine Woche nach dem jüngsten Streik bei Eurowings, von dem etwa 30.000 Passagiere betroffen waren, ist die Gemengelage in den laufenden Tarifverhandlungen derart festgefahren, dass die Pilotenvereinigung Cockpit jetzt das nächste Ass aus dem Ärmel zieht. Sie hat die Flugzeugführer von Eurowings dazu aufgerufen, für gleich drei Tage die Arbeit niederzulegen. Noch bis zum kommenden Mittwoch um 23:59 bedeutet das für Passagiere der Lufthansa-Tochter, dass rund die Hälfte der geplanten Flüge nicht stattfinden kann.

Eurowings: Rund 230 Flüge heben am Montag ab

Dass nicht gleich alle Flüge ausfallen, hängt damit zusammen, dass nur jene Verbindungen bestreikt werden, die von Eurowings Deutschland durchgeführt werden. Verbindungen von Eurowings Europe sind von dem neuen Streik hingegen nicht betroffen. Auch Eurowings Discover, die von Frankfurt und München aus operiert, ist nicht in den neuen Streikaufruf einbezogen worden. Trotzdem: Von in Summe etwa 400 für Montag geplanten Eurowings-Flügen sollen nur etwa 230 abheben, was auch viele Familien betrifft, die in den Herbsturlaub starten möchten.

Mit einer ähnlichen Quote wie am Montag rechnet die Airline auch am Dienstag und Mittwoch. Sie bucht betroffene Passagiere soweit möglich nicht nur auf Verbindungen von Partner-Airlines um, sondern setzt auch darauf, dass sich nicht alle Piloten von Eurowings am Streikaufruf von Cockpit beteiligen.

Allein am Flughafen Düsseldorf, dem wichtigsten deutschen Flughafen im Streckennetz von Eurowings, fallen am Montag rund 100 von etwa 170 geplanten Flüge aus. In Köln/Bonn und Stuttgart wurden rund 40 Verbindungen annulliert. Hingegen finden vom Flughafen von Palma de Mallorca fast alle Flüge wie geplant statt, weil dort primär die Maschinen von Eurowings Europe starten und landen.

Flugpläne für Montag und Dienstag sind aktualisiert

Wer bis Mittwoch einen Flug mit Eurowings antreten möchte, sollte über die Homepage der Fluggesellschaft den Flug-Status prüfen. Die Flugpläne für Montag und Dienstag wurden nach Angaben der Airline bereits aktualisiert. Der Flugplan für Mittwoch (19. Oktober) soll voraussichtlich ab Dienstagmorgen gegen 6 Uhr zur Verfügung stehen.

Eurowings selbst weist darauf hin, dass es aufgrund der Anpassungen im aktuellen Flugplan derzeit zu Problemen beim Online-Check-in kommen kann. Grundsätzlich gilt: Passagiere, die von einem gestrichenen Flug betroffen sind, können ihre Verbindung kostenlos umbuchen oder stornieren. Bei innerdeutschen Flügen ist mit einem passenden Voucher auch ein Ausweichen auf die Deutsche Bahn möglich.

Bei etwaigen Fragen rund um den laufenden Streik steht Passagieren auch die Eurowings-Hotline zur Verfügung. Sie ist unter der folgenden Rufnummer zu erreichen: 0180-6-320320 (20 Ct. pro Anruf aus dt. Fest- und Mobilfunknetzen). Dort ist allerdings aktuell mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Piloten fühlen sich überlastet

Die Pilotenvereinigung Cockpit fordert von Eurowings im aktuellen Tarifkonflikt im Kern eine Anpassung der Arbeitszeiten und eine Verlängerung der Ruhezeiten. Laut Darstellung der Gewerkschaft arbeiten die Eurowings-Piloten nicht nur in Ausnahmefällen, sondern inzwischen regelmäßig an der Belastungsgrenze, weil die Airline die maximal zulässigen Flugdienstzeiten bis ans Limit ausreize. Ein neues Angebot der Fluggesellschaft lehnten die Piloten-Vertreter als „unzureichend“ ab.

Die Piloten von Eurowings fordern weniger belastende Arbeitszeiten.

Matthias Baier, Vorstandsmitglied der Vereinigung Cockpit, wirft Eurowings Augenwischerei vor. Die Airline wolle auf Zeit spielen und nicht auf Augenhöhe verhandeln. „Wir bedauern die erheblichen Einschränkungen und Auswirkungen für die Fluggäste und wünschen uns, dass das Management von Eurowings schnellstmöglich auf uns zukommt, um diesen Konflikt beizulegen. Dafür muss ein vernünftiges Angebot her.“ Die Vergütung der Piloten ist nicht Gegenstand der aktuellen Verhandlungen, betont Cockpit.

Eurowings-Management warnt vor schwerwiegenden Konsequenzen

Bei Eurowings selbst hält man die Forderungen von Cockpit auch ohne finanzielle Komponente für unverhältnismäßig. Würde man den Forderungen zustimmen, hätte dies eine Reduzierung des deutschen Flugbetriebs zur Folge. Cockpit gefährde Arbeitsplätze – nicht nur im Cockpit selbst, sondern auch beim Kabinen- und Bodenpersonal. Das Management der Fluggesellschaft hatte seinen Piloten nach eigenen Angaben im Rahmen eines Entlastungspakets zehn zusätzliche freie Tage im Jahr und eine um drei Stunden reduzierte wöchentliche Arbeitszeit angeboten. Dies sei die Grenze des wirtschaftlich Vertretbaren.