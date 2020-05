Und täglich grüßt das Murmeltier. Eine neue Android-Sicherheitslücke erschien am Horizont. Entdeckt wurde diese vom Sicherheitsunternehmen Promon, das sie auf den Namen StrandHogg 2.0 taufte. Dabei können Hacker besonders perfide agieren.

Sobald sich ein Schadprogramm auf dem Smartphone befindet, kann sich dieses als eine andere Anwendungen tarnen. Dabei startet der Nutzer eine legitime App, gelangt jedoch zur Malware. Diese fordert ihn im Namen der ausgewählten App auf, ihr unterschiedliche Berechtigungen zu erteilen. Sobald dies vollbracht ist, können die Angreifer so ziemlich alle kritischen Systeme des Smartphones ansteuern und so beispielsweise an Login-Daten zum Online-Banking, kompromittierende Bilder und Videos oder mitgezeichnete Anrufe kommen. Und dafür bedarf es noch nicht einmal eines Root-Zugriffs.

Insgesamt kann StrandHogg 2.0 laut den Sicherheitsexperten von Promon dazu genutzt werden, um folgende Aktivitäten durchzuführen:

Nutzer über das Mikrofon ausspionieren

Fotos mit der Kamera aufnehmen

SMS senden und empfangen

Anrufe tätigen oder aufzeichnen

Anmeldeinformationen kopieren

Zugriff zu allen privaten Fotos und Dateien erhalten

Standortdaten abrufen

Kontaktliste einsehen

Telefonprotokolle einsehen

Sicherheitslücke: Ist dein Smartphone betroffen?

Die Antwort auf diese Frage lautet höchstwahrscheinlich „ja“. Denn es blieben lediglich Smartphones mit dem Betriebssystem Android 10 von der Sicherheitslücke verschont. Geräte mit Android 9 Pie oder einer älteren Version sind allesamt betroffen. Und das sind laut Googles eigenen Angaben immerhin knapp 92 Prozent.

Jetzt weiterlesen Alle Samsung-Smartphones können per MMS gehackt werden: So schützt du dich

Wie kann man sich schützen?

Nach Angaben von Promon weiß Google über StrandHogg 2.0 Bescheid. Demnach wollte das US-Unternehmen noch im laufenden Monat ein Sicherheitsupdate veröffentlichen, das die Sicherheitslücke aus der Welt schafft. Allerdings dürften die meisten Nutze noch eine Zeit lang auf die Aktualisierung warten müssen, denn diese wird zunächst noch von den Smartphone-Herstellern an ihre Benutzeroberflächen angepasst werden müssen – und das kann dauern. Alles was Nutzer derzeit tun können, ist regelmäßig in den Einstellungen des Handys nach Updates zu suchen und diese, sobald sie verfügbar sind, sofort zu installieren. Bis es soweit ist, solltest du lieber darauf verzichten, Apps aus fremden Quellen, also nicht aus dem offiziellen Google Play Store, zu installieren.