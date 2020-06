Störung bei der Telekom - Großer Ausfall sorgt für Ärger

Große Störung bei der Deutschen Telekom: Im Mobilfunknetz des Bonner Netzbetreibers knarzt es seit Mitternacht gewaltig. Das geht aus einer Vielzahl an Störungsmeldungen bei einschlägigen Fachforen wie allestörungen.de und in sozialen Netzwerken hervor.

Störung bei der Deutschen Telekom nur im Mobilfunknetz

Die Störung im Netz der Deutschen Telekom scheint in erster Linie das mobile Datennetz zu betreffen. Denn während viele Nutzer berichten, dass sie keinen Zugriff auf das mobile Internet haben, laufen die WLAN-Verbindungen an heimischen (V)DSL-Anschlüssen in aller Regel stabil.

Erste Störungsmeldungen erreichten die Redaktion von inside digital kurz nach Mitternacht. Zu diesem Zeitpunkt schnellten auch die Meldungen bei allestörungen.de trotz des späten Zeitpunkts massiv in die Höhe. Nach einer Stunde flachten die Kunden-Feedbacks spürbar ab, um gegen 4 Uhr nochmals ordentlich in die Höhe zu gehen.

Auch aktuell berichten noch zahlreiche Nutzer einer SIM-Karte der Deutschen Telekom von Problemen bei mobilen Datenverbindungen. Und das in vielen Teilen von Deutschland. Zum Beispiel in Leipzig, Dortmund und Hamburg. Es scheint sich also nicht nur um ein regionales Problem zu handeln. Zur Wahrheit gehört aber auch: In Berlin und Bonn konnte unsere Redaktion keine Probleme im Netz der Deutschen Telekom feststellen.

Telekom bestätigt Probleme

Was genau die Ursache für die aktuellen Schwierigkeiten im Netz der Deutschen Telekom ist, steht zur Stunde noch nicht fest. Eine Anfrage unserer Redaktion bei dem Bonner Telekommunikationskonzern blieb bisher noch unbeantwortet. Bei Twitter wurde die Störung von der Deutschen Telekom aber bereits offiziell bestätigt. Dort ist auch von Problemen bei Sprachverbindungen zu lesen.

Aktuell haben wir eine Störung im Mobilfunknetz. In Teilen kommt es für unsere Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten & Sprachverbindung. Das Festnetz ist nicht betroffen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten & bitten um etwas Geduld. pic.twitter.com/2IxAmOR4ZA — Telekom hilft (@Telekom_hilft) June 16, 2020

Solltest auch du von der Störung betroffen sein, kann es unter Umständen helfen, dein Smartphone einmal komplett auszuschalten und neu zu starten.

Probleme auch im Netz von T-Mobile US

Eventuell hängen die aktuellen Probleme auch mit einer Störung im Mobilfunknetz von T-Mobile US zusammen. Technik-Chef Neville Ray schrieb auf Twitter, dass es im Netz der Telekom-Tochter landesweit zu Problemen bei Sprach- und Datenverbindungen komme. Er riet dazu, auf alternative Dienste wie WhatsApp, iMessage und Facetime auszuweichen – was im Falle einer fehlenden Datenverbindung aber schwierig werden dürfte. Erst nach rund neun Stunden war die Störung bei T-Mobile US behoben.

Our engineers are working to resolve a voice and data issue that has been affecting customers around the country. We’re sorry for the inconvenience and hope to have this fixed shortly. — Neville (@NevilleRay) June 15, 2020

Voice and text services are now restored. Thank you for your patience as we fixed the issues. We sincerely apologize for any and all inconveniences. — Neville (@NevilleRay) June 16, 2020

Der Chef von T-Mobile US, Mike Sievert, teilte mit, dass es vereinzelt noch Stunden dauern könne, bis Kunden wieder mobil telefonieren und SMS schreiben können. Sievert nennt Probleme im Zusammenhang mit dem IP-Verkehr, die zu erheblichen Kapazitätsproblemen in Netzwerk geführt hätten.