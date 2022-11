Stiftung Warentest testet Fernseher: Testsieger im Sale

Stiftung Warentest testete 47 neue Fernseher passend zur Vorweihnachtszeit. Der unveränderte Spitzenreiter von Stiftung Warentests Bestenliste sowie viele andere TV-Geräte befinden sich zurzeit im Sale. Die ideale Gelegenheit also, um dir einen guten Fernseher noch günstiger zu sichern.

Stiftung Warentest testete 47 neue Fernseher – viele gute Modelle reduziert

Insgesamt hat Stiftung Warentest die Datenbank der Fernsehmodelle um 47 neue Geräte erweitert. Stiftung Warentest testet regelmäßig neue Fernseher. Mittlerweile sind dort über 390 Fernseher gelistet, die innerhalb der letzten beiden Jahre durch die Tester analysiert wurden. Erfreulicherweise beweisen die Tester damit regelmäßig, dass auch für wenig Geld ein guter Fernseher gekauft werden kann. Zur Vorweihnachtszeit konkurrieren viele Hersteller mit Rabatten, sodass du dir gut bewertete Modelle noch günstiger sichern kannst.

Bei der Benotung der TV-Geräte hielt sich Stiftung Warentest an die bereits etablierte Gewichtung der vorangegangenen Tests. Den höchsten Einfluss auf die Gesamtnote hat somit das Bild mit 40 Prozent. Ton und Handhabung der Modelle fließen zu je 20 Prozent in die Benotung ein. Vielseitigkeit und Umwelteigenschaften der Fernsehgeräte werden zu je 10 Prozent berücksichtigt. Von den 47 getesteten Modellen konnte mit 23 TVs fast die Hälfte ein Qualitätsurteil von gut erreichen. 19 Modelle stufte Stiftung Warentest als befriedigend ein. Lediglich 5 der geprüften Fernseher benotete man mit ausreichend. Erfreulicherweise zeigen sich auch einige Schnäppchen in der gut bewerteten Fernsehliste.

Eine Kurzübersicht der hier vorgestellten TV-Modelle

LG OLED55C27LA (1,6) – unveränderter Spitzenreiter

LG OLED55G19LA (1,6)

Samsung GQ65QS95BAT (1,7) – Testsieger unter den neuen Modellen

Sony XR-65A95K (1,8)

LG OLED65A29LA (1,9) – Preis-Leistungs-Tipp

LG 55UQ80009LB (2,2) – Sparpreis-Tipp

LG OLED55C27LA

Unverändert hält dieser Fernseher seit Sommer 2022 die Position als Gesamtsieger bei Stiftung Warentest. Sein Qualitätsurteil liegt mit gut (1,6) jedoch nur knapp über dem Testsieger unter den neuen Fernsehmodellen. Sowohl Bild- und Tonqualität als auch die Vielseitigkeit des Modells sicherten sich eine Benotung von sehr gut durch die Tester. Die Handhabung wurde mit gut beurteilt, lediglich die Umwelteigenschaften stufte Stiftung Warentest als befriedigend ein.

LG OLED55C27LA

Auf 55 Zoll bietet dieser 4K-Fernseher das hohe Kontrastverhältnis, das OLED-TVs zu ihrer großen Beliebtheit verholfen hat. Dank webOS 22 als LGs Betriebssystem bietet dir der 4K-TV ebenso Zugang zu bekannten Streaming-Anbietern. Auch Gaming ist mit diesem Modell problemlos möglich, da LG nicht nur Cloud Gaming Apps unterstützt, sondern auch mit HDMI 2.1-Anschlüssen ausgestattet ist. Sprachsteuerung ist bei dem Modell ebenso verfügbar. Durch aktuelle Preisaktionen lässt sich das Modell schon für knapp 1.500 Euro erwerben.

LG OLED55G19LA

Ähnlich wie der Führer der Bestenliste hat auch dieser Smart TV seinen Top 2 Platz nicht aufgegeben. Sein Qualitätsurteil fällt mit gut (1,6) beinahe identisch zum Erstplatzierten aus. Bild, Ton und Vielseitigkeit sicherten sich auch hier die Wertung sehr gut. Die Handhabung fiel mit gut ähnlich überzeugend aus wie die des Listenführers. Doch auch hier entfiel die schlechteste Note mit befriedigend auf die Umwelteigenschaften der TV-Modelle. Da auch dieser Fernseher auf das gleiche Betriebssystem wie der Listenführer setzt, sind sämtliche Funktionen wie bekannte Streamingdienste und Sprachsteuerung genauso vorhanden. Durch aktuelle Angebote kannst du dir das Modell schon für unter 1.600 Euro sichern.

LG OLED55G19LA

Samsung GQ65S95BAT

Dieser Fernseher stellt mit einem Qualitätsurteil von gut (1,7) den Testsieger unter den 47 neuen Fernsehmodellen dar. Es handelt sich um einen Samsung QD-OLED-TV, der die OLED-Bildtechnologie mit der Quantum Dot-Technologie kombiniert, um helle und farbechte Darstellungen in einem hohen Kontrastverhältnis zu liefern. Sowohl Bild- und Tonqualität wie Vielseitigkeit des Modells verdienten sich eine Benotung von sehr gut. Die Handhabung stufte Stiftung Warentest als gut ein. Wie bei beinahe allen TV-Modellen schnitten die Umwelteigenschaften auch hier mit befriedigend am schlechtesten ab.

Samsung GQ65S95BTXZG

Da Samsung sein hauseigenes Betriebssystem Tizen auf den Geräten installiert, erhältst du bei diesem Fernseher Zugriff auf beliebte Streamingdienste. Inklusive Samsung TV Plus, was dir weitere Streaminginhalte zur Verfügung stellt. Dank 120 Hz Bildaktualisierungsrate und einer 4K-Auflösung ist das Modell ideal für Filme, Serien oder Videospiele geeignet. Freunde von Sprachassistenten können hier auf Alexa zurückgreifen.

Sony XR-65A95K

Ähnlich wie der Testsieger unter den neuen Modellen setzt auch der Zweitplatzierte auf die QD-OLED-Technologiekombination. Mit einem Qualitätsurteil von gut (1,8) schnitt der Fernseher nur geringfügig schlechter ab als Samsungs Testsieger. Allerdings fällt der Preis bei diesem Modell trotz Rabattaktionen hoch aus. Für diesen Fernseher musst du knapp 3.000 Euro ausgeben. Bild und die Vielseitigkeit des Modells konnten die Tester überzeugen und verdienten sich ein sehr gut. Ton und Handhabung stufte man als gut ein. Wie bei vielen Top-Modellen bilden auch hier die Umwelteigenschaften mit befriedigend das Schlusslicht.

Sony XR-65A95K

Ein großer Vorteil bei diesem 4K-OLED-TV ist das installierte Betriebssystem Google TV. Dank der weitreichenden Kompatibilität erhältst du hiermit einen großen Umfang an installierbaren Streaming-Apps und weiteren TV-Apps. Dank seiner Bildaktualisierungsrate von 120 Hz ist das Modell hervorragend für Filme, Serien sowie Videospiele geeignet. Auch neuste Videospielkonsolen können dank HDMI 2.1-Anschlüssen gut daran angeschlossen werden.

LG OLED65A29LA – Preis-Leistungs-Tipp

Bist du auf der Suche nach einem gut bewerteten OLED zu einem vernünftigen Preis, ist dieses Modell während der aktuellen Rabattaktionen ein ideales Schnäppchen. Für knapp 1.300 Euro kannst du dir eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll mit einer 4K-Auflösung sichern. Seine native Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz eignet sich dabei exzellent für Serien oder Filme. Dabei schnitt er mit einer Qualitätsnote von gut (1,9) nicht wesentlich schlechter ab als der amtierenden Testsieger. Sämtliche TV-Kriterien mit Ausnahme der Umwelteigenschaften sicherten sich eine Testnote von gut. Dank webOS 22 stehen dir bei diesem Modell die gleichen Streamingdienste zur Verfügung, die sich auch in den bestplatzierten Fernseher finden. Ebenso sieht es mit der großzügigen Kompatibilität zu Sprachassistenten aus.

In 55 Zoll ist der Fernseher sogar noch deutlich günstiger. Im Black-Friday-Sale kostet er längst keine 1.000 Euro mehr.

LG OLED65A29LA OLED TV

LG 55UQ80009LB – Sparpreis-Tipp

Bei diesem Fernseher kannst du zurzeit ordentlich sparen. Dank Black Week Angeboten kannst du dir das Modell bereits unter 400 Euro sichern. Dabei fällt seine Gesamtnote mit gut (2,2) nur geringfügig schlechter aus als die der Premium-Fernsehmodelle. Dafür musst du jedoch auf teure Bildschirmtechnologien wie OLED in diesem Modell verzichten – im Gegensatz zu unserem Preis-Leistungs-Tipp. In beinahe jeder Bewertungskategorie schnitt der Fernseher mit der Note gut ab. Lediglich die Umwelteigenschaften stufte man auch hier mit befriedigend ein.

LG 55UQ80009LB

Dank der Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und einer 4K-Auflösung bietet dir der TV ein insgesamt solides Ergebnis. Seine 60 Hz Bildaktualisierungsrate genügt für Filme und Serien. Da sich mit webOS 22 die neuste Version des Betriebssystems von LG darauf findet, kannst du auf zahlreiche Streaming-Dienste zurückgreifen. Dazu ist das Modell mit zahlreichen Sprachassistenten wie Alexa, Google sowie Apple kompatibel.