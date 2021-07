Stiftung Warentest: Diese 5 Kopfhörer mit "gutem" Klang gibt es für unter 70 Euro

Bei Kopfhörern kommt es im Wesentlich auf zwei Eigenschaften an: Klang und Tragekomfort. Versagt der Kopfhörer in einer der beiden Disziplinen, kann die andere das kaum aufwiegen. Ein nicht ganz unwichtiger Aspekt bei all dem ist für viele Menschen der Preis. Wer 300 Euro oder mehr ausgibt, kann sich fast sicher sein, ein Modell mit tollem Klang zu bekommen. Doch was, wenn man so viel Geld nicht ausgeben kann oder will? Wir zeigen dir 5 Kopfhörer-Modelle, die günstig und trotzdem gut sind.

5 Kopfhörer, deren Klang „gut“ ist

Die Stiftung Warentest hat allein in diesem Jahr bislang 30 Kopfhörer getestet. In den beiden Jahren zuvor waren es jeweils rund 70 Modelle. Geht es um die Unterkategorie „Ton“, schneiden die folgen fünf Modelle allesamt mit „gut“ ab. In Klammern befindet sich die Teilnote, dahinter der aktuelle Bestpreis.

Die günstigsten Kopfhörer mit „gutem“ Klang

Mit knapp 50 Euro schneiden die Skullcandy Riff Wireless On-Ear hinsichtlich des Sounds am besten ab. Das Gesamturteil der Stiftung Warentest lautet jedoch: „befriedigend“ (2,6). Während sie beim „Trage­kom­fort“ den Testparcours noch mit „befriedigend“ abschließen, sind sie hinsichtlich der Haltbarkeit nur „ausreichend“. Hinzu kommt: Mit etwa 17 Stunden weisen sie von allen fünf Modellen die geringste Akkulaufzeit auf. Etwas besser und mit einem Preis von aktuell 39 Euro sogar noch etwas günstiger: Die Plantronics BackBeat GO 600. Gesamtnote: „gut“ (2,5).

Die besten und die mit der längsten Akkulaufzeit

Deutlich besser und nur minimal teurer: Die JBL Tune 700BT. Die Kopfhörer der Sound-Experten haben sowohl einen „guten“ Klang als auch Tragekomfort. Die Haltbarkeit ist den Testern zufolge sogar „sehr gut“ (1,4). Zudem ist die Akkulaufzeit mit knapp 31 Stunden fast doppelt so lang. Mit der Gesamtnote „gut“ (2,1) sind sie unter den fünf vorgestellten Modellen der Testsieger. Für 60 Euro machst du hier also nichts falsch.

In der Kategorie Akkulaufzeit sichern sich die Jabra Elite 45H mit 66 Stunden den ersten Platz. Lässt man die Kopfhörer für nur 15 Minuten am Ladenkabel, kannst du anschließend mehr als 14 Stunden lang Musik hören. Kein anderes der fünf vorgestellten Modelle kann hier mithalten. Zudem sind sie gemeinsam mit den Plantronics BackBeat GO 600 das einzige Modell, das ein Etui oder einer Tasche besitzt. Gesamtnote: „gut“ (2,3).

Gut und günstig: Die Sennheiser HD 350BT.

Unser Favorit

Mit einem Preis von gut 70 Euro schaffen es die Sennheiser HD 350BT gerade noch so in die Top 5 der Kopfhörer mit „gutem“ Ton und einem erschwinglichen Preis. Hinsichtlich des Tragekomforts ist das Modell von Sennheiser „gut“, bei der Haltbarkeit sogar „sehr gut“. Die Akkulaufzeit beläuft sich auf knapp 35 Stunden. Gesamtnote: „gut“ (2,2). Damit sind die Kopfhörer, neben den JBL Tune 700BT, unser Favorit unter den Top 5.