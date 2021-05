Stiftung Warentest: Das sind die besten Bluetooth-Lautsprecher 2021

Der Sommer naht mit großen Schritten und die coronabedingten Einschränkungen werden langsam aufgehoben. Zeit, um sich wieder mit Freunden im Park oder am See zu treffen. Ein Bluetooth-Lautsprecher für die musikalische Untermalung ist bei vielen Pflicht. Doch welche Modelle sind gut und von welchen sollte man die Finger lassen? Die Stiftung Warentest hat nun 15 Lautsprecher in drei Klassen getestet.

Die günstigen Kompakten

Mit dem JBL Clip 4 und dem LG XBoom Go PL2 hat die Stiftung Warentest zwei kompakte und mit rund 50 Euro recht günstige Bluetooth-Lautsprecher getestet. Beide liefern den Testern zufolge aber nur einen „ausreichenden“ Sound. Während der JBL Clip 4 im Test mit der Gesamtnote „befriedigend“ abschneidet, ist das Modell von LG „ausreichend“.

Nur minimal teurer aber deutlich besser und in der gleichen Gewichtsklasse: der JBL Flip Essential. Den Bluetooth-Lautsprecher gibt es zwischen 50 und 60 Euro. Das Modell aus dem vergangenen Jahr schneidet bei der Stiftung Warentest mit der Note „gut“ (2,4) ab. Ebenfalls gut haben bei uns im Test der Teufel Boomster Go und der UE Wonderboom 2 abgeschnitten. Beide kommen auf 80 von 100 Punkten und überraschen, trotz ihrer kompakten Ausmaße, mit einem guten Klang.

Die 5 besten Bluetooth-Lautsprecher im Mittelgewicht

Etwas größer als die Kompaktklasse, aber immer noch Rucksack-konform sind Bluetooth-Lautsprecher zwischen 500 und 1.000 Gramm. In dieser Klasse hat die Stiftung Warentest neun Modelle getestet. Die besten fünf schneiden allesamt mit der Note „gut“ ab. Dazu gehören:

Wir haben den Teufel Motiv Go und den Bang & Olufsen Beosound A1 (2. Gen) ebenfalls getestet und waren in beiden Fällen vom Klang begeistert. Der Teufel Motiv Go (hier im Test) hat sogar das Zeug zum besten kompakten Bluetooth-Lautsprecher 2021. Der Beosound A1 der 2. Generation hingegen gehört unserem Test zufolge zu den schönsten Lautsprechern der Welt. Ein Geheimtipp in dieser Gewichtsklasse ist übrigens der JBL Charge 5. Er liefert einen perfekten Klang mit heftigem Bass und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem ist er schon für rund 170 Euro erhältlich und damit deutlich günstiger als die zwei besten bei der Stiftung Warentest.

Die besten Schwergewichte bei der Stiftung Warentest

In der Klasse ab 1 kg haben die Experten der Stiftung Warentest im Mai 2021 vier Modelle unter die Lupe genommen. Alle verlassen das Testlabor mit der Note „gut“. Der Testsieger in dieser Kategorie heißt: JBL Xtreme 3 (Note: 1,7). Mit gut 240 Euro ist er aber auch der teuerste dieser Klasse. Mit knapp 100 Euro deutlich günstiger und ebenfalls „gut“ ist der Sony SRS-XB33.

