Stiftung Warentest: Das sind die 15 besten Smartphones des Jahres 2021

Das teure iPhone 13 Pro Max oder Samsung Galaxy S21 Ultra oder doch eher ein günstigeres Modell wie das Galaxy A52s 5G? Wer ein neues Handy kaufen will, irrt meist in Online-Shops umher, vergleicht ein Smartphone mit dem anderen und liest Testberichte. Zu guter Letzt werden auch noch YouTube bemüht und Verwandte und Freunde interviewt. Es vergehen viele Stunden und Tage, bis man sich für ein Handy entschieden hat. Eine schnelle Hilfe und Orientierung bietet die Stiftung Warentest.

Von Apple über Samsung bis Xiaomi: Die besten Smartphones 2021

Die Experten testen Jahr für Jahr zwischen 50 und 100 Smartphones. Von Acer über Huawei und Samsung bis ZTE: jeder namhafte Hersteller ist mit mindestens einem Modell dabei. Auch in diesem Jahr hat die Stiftung Warentest 100 Handy-Modelle getestet. Die Top 15 gestaltet sich dabei etwas eintönig. Samsung scheint demnach – egal in welcher Preisklasse – das Maß der Dinge zu sein. Nur Apple kann mithalten und platziert ausnahmslos alle iPhone-13-Modelle unter den besten 10. Sony schafft es mit zwei Handy in die Top 15.

Doch was ist mit dem Überflieger Xiaomi? Insgesamt 15 Smartphones der Chinesen hat die Stiftung Warentest untersucht. Dabei war allerdings keines besser als das Schlusslicht der Top 15, das OnePlus Nord 2 5G. Allerdings sind 14 der 15 getesteten Xiaomi-Smartphones „gut“. Dazu gehören das Xiaomi Mi 10T Pro (256 GB), das Poco F3 und das Mi 11. Und auch das Poco X3 Pro, das aktuell beliebteste Smartphone bei Amazon, erhielt die Note „gut“ (2,1).

Einordnung der Ergebnisse der Stiftung Warentest

Bemerkenswert ist, dass ein rund 380 Euro günstiges Smartphone wie das Samsung Galaxy A52, fast genauso gut abschneidet wie ein dreimal so teures Handy. Das macht abermals deutlich, dass du beim Handykauf dieses Jahr nicht mehr als 350 Euro ausgeben musst. Hier und da muss man sicherlich Abstriche machen. Doch im Alltag dürfte das kaum ins Gewicht fallen. Das Galaxy A52 ist derzeit für rund 340 Euro erhältlich und hat damit ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Smartphone rangiert nicht grundlos auf Platz 3 der Charts bei inside digital. Beliebter und auf Platz 1: Das Xiaomi Poco X3 Pro. Warum? Deshalb: „Wahnsinn: Dieses 200-Euro-Handy schießt auf Platz 1 der Verkaufscharts„.

In diesen Farben ist das Poco X3 Pro erhältlich

Die Ergebnisse der Stiftung Warentest decken sich in weiten Teilen auch mit unseren Tests. Teure Modelle wie das Samsung Galaxy S21 Ultra oder das OnePlus 9 Pro, das mit der Note „gut“ (2,1) ganz knapp die Top 15 verfehlt, bieten zwar High-End-Prozessoren. Doch in Verbindung mit der meist sehr hohen Display-Auflösung leidet darunter die Akkulaufzeit. So wundert es nicht, dass das schwächer ausgestattete Galaxy A52 eine bessere Akkulaufzeit besitzt, als die vier teuersten Modelle im Test. Zudem muss man als Nutzer eines Galaxy A52 oder des ebenfalls noch günstigen Xiaomi Mi 10T Pro auch in puncto Display auf fast nichts verzichten. Die größten Unterschiede lassen sich lediglich bei der Kamera-Ausstattung feststellen. Teure Modelle haben meist mehr Brennweiten.

Jetzt weiterlesen Das teuerste Smartphone im Test der Stiftung Warentest ist nur „ausreichend“