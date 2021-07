Stiftung Warentest: 3 großartige Kopfhörer mit ANC und gutem Klang für unter 100 Euro

Kopfhörer mit gutem Klang müssen nicht teuer sein. Schon für weniger als 40 Euro bekommst du ein Modell, das bei der Stiftung Warentest in der Kategorie Ton „gut“ abschneidet. Wer aber nach Kopfhörern mit Active Noise Canceling (ANC) sucht, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Doch ein gutes Modell von Sony gibt es schon für 80 Euro.

Diese Sony-Kopfhörer mit ANC sind gut und günstig

Ein ganz heißer Tipp für alle, die Kopfhörer mit ANC suchen und dabei viel Wert auf guten Ton und hohen Tragekomfort legen, sind die Sony WH-CH700N. Das Modell kostet aktuell rund 80 Euro und beeindruckt im Test der Stiftung Warentest mit einer enorm langen Akkulaufzeit von über 52 Stunden. Der Ton ist „gut“, die Haltbarkeit sogar „sehr gut“. Die Endnote für die Sony-Kopfhörer: „gut“ (2,0). Das Modell ist in den drei Farben Schwarz, Grau und Blau erhältlich.

Sony WH-CH700N: Gute Kopfhörer mit ANC für 80 Euro

Die Alternative von JBL

Die meisten Sony-Kopfhörer neigen zu tiefen Bässen. Wem das nicht zusagt, findet in den JBL Tune 750BTNC eine Alternative. Auch dieses Modell schneidet hinsichtlich des Tons bei der Stiftung Warentest mit „gut“ ab. In der Unterkategorie „Störeinflüsse“ ist das Modell von JBL sogar „sehr gut“ (1,4). Die Akkulaufzeit beträgt gut 18 Stunden.

Aufgrund einer nur ausreichenden Bewertung in Bezug auf Schadstoffe (zu hoher Naphthalin-Anteil in Ohrpolstern) kommen die Kopfhörer mit ANC bei der Gesamtnote aber nicht über ein „befriedigend“ hinaus. Der Preis: 80 Euro. Das Modell gibt es in den Farben Schwarz, Weiß, Orange und Blau.

JBL Tune 750BTNC: Für 80 Euro gibt es ANC und einen „guten“ Ton

Hi-Fi-Kopfhörer mit ANC von Harman Kardon

Etwas teurer, hinsichtlich des Klangs und der Gesamtbewertung aber „gut“, ist das Modell Fly ANC des US-amerikanischen Hi-Fi-Spezialisten Harman Kardon. Wie der Name bereits verrät, verfügen auch diese Kopfhörer über eine aktive Geräuschunterdrückung. Wer einen ganzen Tag lang Musik hören möchte, ist mit diesem Modell gut bedient.

Harman Kardon Fly ANC: Hi-Fi-Kopfhörer für unter 100 Euro

Die Stiftung Warentest ermittelte eine Akkulaufzeit von gut 22 Stunden. Auch der Tragekomfort ist „gut“. Einziges Manko: Bei der Haltbarkeit kommen die Kopfhörer, die es aktuell für rund 95 Euro gibt, nur auf die Note „befriedigend“.

