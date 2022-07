Steam Summer Sale: Die größten Gaming-Deals des Jahres starten durch

Im Steam Summer Sale gibt es jedes Jahr nicht nur zahlreiche Spiele zu Bestpreisen. Ein weiterer Teil des Spaßes sind für viele Spieler kleine Events und Aktionen, die sich durch die Sale-Aktionen ziehen. Auch in diesem Jahr enttäuscht Steam die Fans nicht.

Steam Summer Sale 2022

Wie jedes Jahr gibt es auch 2022 im Steam Summer Sale zahlreiche Spiele zu super Preisen. Betroffen sind Spiels aller Genres, große Titel ebenso wie liebevoll gestaltete Indie-Games. Der Sale ist besonders interessant, da er unter Gamern als einer der besten Sales des Jahres bekannt ist. Gemeinsam mit dem Steam Winter Sale bietet er die besten Discounts auf viele, teilweise auch brandaktuelle, Titel.

Bei Steam gibt es jedoch auch außerhalb der großen Sales immer wieder super Angebote. Der Unterschied ist jedoch, dass diese kleineren Sales sich oft auf wenige Genres, oder Entwickler fokussieren, während der Summer Sale eine große Bandweite an Games abdeckt. In diesem Jahr ist beispielsweise „The Witcher 3“ um satte 80 Prozent reduziert. Besonders angesichts der in diesem Jahr angekündigten Fortsetzung des Spiels ist dies die perfekte Möglichkeit für Gamer, sich auf das neue Game vorzubereiten.

CD Projekt Red hat offiziell die Fortsetzung der „The Witcher“-Reihe angekündigt.

Wer auf der Suche nach den besten Deals ist, für den sind zwei Kategorien besonders interessant. Dazu gehören die Kategorien „Unter 10 Euro“ und „bis zu 75 Prozent Rabatt“. Hier finden Gamer wirklich die besten Angebote. Doch der Spaß für Gamer endet nicht bei stark reduzierten Games, denn auch wer sich gerade nichts kaufen möchte, kann profitieren.

Schnitzeljagd mit Clorthax

Auch in diesem Jahr gibt es neben dem Sale auch noch ein besonderes Event bei Steam. Diesmal handelt es sich dabei um eine Schnitzeljagd mit Clorthax. Clorthax ist ein zeitreisender Trickbetrüger, der dich mit Hilfe von Tipps durch den Steam Store zu verschiedensten Schätzen führt. Insgesamt gibt es hier ganze 10 Preise zu gewinnen, die allesamt komplett kostenlos sind. Um teilzunehmen brauchst du lediglich einen Account bei Steam und ein wenig Finesse um die Hinweise von Clorthax zu entschlüsseln.

Als Belohnung für das Finden der Spiele erhältst du unter anderem neue Avatare, eine neue Badge und mehr. Insgesamt lohnt sich die Schnitzeljagd also nicht nur als Zeitvertreib, sondern auch um kleine Belohnungen für dein Profil freizuschalten. Zöger jedoch nicht zu lang, denn der Steam Summer Sale dauert nur noch bis zum 7. Juli an. Wenn du dir also neue Games und kostenlose Belohnungen sichern willst, dann solltest du dich ranhalten.