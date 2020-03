Wie können die Deutsche Telekom, Vodafone und Co. einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass gesellschaftliche Solidarität mitten in Zeiten der großen Corona-Krise beachtet wird? „Lasst uns doch einfach das Netzbetreiberlogo auf den Smartphones da draußen ändern“, dachten sich kluge Köpfe im Hause Vodafone. „Damit erreichen wir Millionen von Menschen sofort.“ Gedacht, getan. Kurzerhand wurde in den vergangenen Tagen aus einer „Vodafone-De“-Anzeige auf den mobilen Alltagsbegleitern ein „#StayHome“ – zu Deutsch: Bleib‘ zu Hause!

Vodafone-Chef erklärt #StayHome-Anzeige

Die Idee dahinter? „Die Frage ist nicht allein, was die Politik, die Medizin, dieses Land gegen Corona tun kann“, sagt Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter. „Die Frage ist, was jeder Einzelne von uns gegen Corona tun kann. Und das ist so einfach wie bestechend: einfach mal zuhause bleiben.“

Was der Manager zum Ausdruck bringen will: Ziel muss es gegenwärtig (weiterhin) sein, die Infektionsketten zu unterbrechen, um dem Virus die Ausbreitung zu erschweren. Komplett aufhalten können wird man den Erreger freilich nicht. Aber man kann eben die Zahl der Infektionen auf einem überschaubarem Level halten, um die Gesundheitssysteme Deutschlands nicht zu überlasten.

Denn welch schlimme Szenarien sich entwickeln können, wenn zu viele Menschen in zu kurzer Zeit schwer an Covid-19 erkranken, wird zum Beispiel bei einem Blick nach Italien oder Frankreich deutlich. Weil es dort zu viele schwer Erkrankte gibt, müssen Ärzte Entscheidungen darüber treffen, wem überhaupt noch geholfen werden soll und wem nicht. Anders ausgedrückt: Ärzte heben oder senken den Daumen darüber, wer weiter am Leben bleibt und wer geopfert werden muss. Was für ein Drama.

Bleibt zu Hause, genießt die Ruhe

Das #StayHome auf deinem Vodafone-Handy soll also verdeutlichen: Wenn du nicht zwingend unterwegs sein musst, bleib‘ einfach besser zu Hause. Nur so kannst du dich, deine Familie, deine Freunde und andere Menschen im Allgemeinen schützen. Nur wenn du in Zeiten wie diesen nicht zwingend unterwegs sein musst, sondern zu Hause bleibst und deine persönlichen Interessen hinten an stellst, handelst du solidarisch.

Vodafone-Chef Ametsreiter führt dazu weiter aus: „Weil das eigene Handy-Display wohl das ist, worauf die meisten Menschen am Tag am häufigsten schauen, haben wir uns eine kleine Erinnerung erlaubt.“ Ganz ähnlich, wie es übrigens auch verschiedene TV-Sender aktuell in ihrem laufenden Programm machen.

Telekom und Congstar ziehen nach

Und auch bei der Deutschen Telekom zieht man inzwischen nach. Kunden, die eine SIM-Karte der Telekom in ihrem Smartphone nutzen, sehen seit einigen Tagen statt eines „Telekom.de“ ein „BleibZuHaus T.de“ in der (meist) linken oberen Ecke ihres Handydisplays.

Bei der Telekom-Tochter Congstar hat man sich für ein weniger eindeutiges „Geimeinsam?Geht!“ entschieden. Damit wolle man den Zusammenhalt in der Gesellschaft demonstrieren, heißt es von Seiten der Discountmarke.

Oh man ich habe plötzlich ein neues Netz oh nein was ist da passiert #BleibZuHaus

⁦@Telekom_hilft⁩

Finde ich ne witzige Aktion von euch 😜 pic.twitter.com/OgUaUKjTWM — 🏳️‍🌈 🌈生💫き🌈物 🏳️‍🌈 (@LaserSonne) March 26, 2020

Neues betreiberlogo von der ⁦@deutschetelekom⁩ oder ⁦@congstar⁩? - so ganz verstehe ich deren Bedeutung nicht. Anders als das von ⁦@vodafone_de⁩ 🤔 - ggf weiß ja ⁦@macerkopf_de⁩ was dazu? pic.twitter.com/wF196Qjr7Y — Zahlenfetischist (@uransoft) March 26, 2020

Du siehst noch kein angepasstes Netzbetreiber-Logo? Nur Geduld: Es kann ein paar Tage dauern, ehe es auch auf deinem Handydisplay erscheint. Teilweise kann auch ein Neustart des Smartphones helfen, um das „neue“ Logo sichtbar werden zu lassen.

Keine vergleichbare Aktion bei Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch

Und bei Telefónica Deutschland? Der gemessen an den freigeschalteten SIM-Karten größte deutsche Mobilfunk-Netzbetreiber, zu dem Marken wie O2 und Blau gehören, hätte gerne eine ähnliche Aktion gestartet. „Aus technischen Gründen war uns das aber leider nach eingehender Prüfung kurzfristig nicht möglich“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens in einem Gespräch mit inside digital. Zu genaueren Einzelheiten wollte sich der Sprecher nicht äußern.

Auch bei 1&1 Drillisch – Muttergesellschaft zahlreicher Discountmarken wie WinSIM, PremiumSIM, Yourfone und Co. – ist eine vergleichbare Aktion auf dem Smartphone-Display aktuell nicht geplant, wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion erklärte. 1&1 engagiere sich aber bei der Nachbarschaftshilfe nebenan.de und stelle dort Call Center Kapazitäten zur Verfügung, um im Rahmen der aktuellen Ausgangsbeschränkungen Hilfesuchende und Hilfebietende zusammen zu bringen.

