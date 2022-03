Starlink wird teurer – auch in Deutschland

99 Euro pro Monat kostet Starlink hierzulande. In den USA waren es 99 Dollar. Doch jetzt hat Starlink angekündigt, diese Kosten zu erhöhen. Stolze 110 Dollar sollen Kunden in den USA jetzt für den Flatrate-Internet-Zugang per Satellit bezahlen. Das gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden, die schon in einem Monat den neuen Preis zu zahlen haben. Da Starlink keine Mindestlaufzeit hat und somit auch keine Preisbindung, ist das rechtlich unproblematisch.

Für Deutschland gibt es noch keine Ankündigung der Erhöhung der monatlichen Kosten. Sehr wohl aber hat Starlink auch hier die Kosten erhöht – allerdings erst einmal nur für Neukunden. Denn wie in den USA, so ist auch in Deutschland die benötigte Hardware sowie der Versand der Hardware teurer geworden. Statt wie bisher 499 Euro sowie knapp 50 Euro Versand sind es nun 629 Euro für die Hardware. Hinzu kommen 73 Euro für den Versand. Diese Kosten hatte Starlink schon vor einigen Wochen erhöht.

700 Euro Einmalkosten für Starlink

Du musst somit mehr als 700 Euro zahlen, bevor du überhaupt die ersten Daten übertragen kannst. Ein Modell, bei dem du die Hardware monatlich mieten kannst, gibt es nicht. Zum Vergleich: Ein DSL-Router wie die FritzBox kostet in der Regel je nach Ausstattung maximal 200 bis 250 Euro, wenn du ihn kaufst. Die meisten Provider bieten solche Router aber auch zur Miete an. Stand-Modem oder Router, die selten mehr als den reinen Internetzugang gewährleisten, gibt es bei einigen Anbietern sogar kostenlos.

Starlink argumentiert in einer E-Mail an seine Kunden nach Angaben von Golem.de mit der Inflation. Tatsächlich dürfte es aber auch so sein, dass die Kosten für den Aufbau des Starlink-Netzwerkes weitaus höher sind als die Einnahmen. Aktuell hat Starlink etwas mehr als 1.600 aktive Satelliten im All. Bis zum Endausbau, der 2027 erreicht sein soll, sollen es 12.000 Satelliten sein, die aber auch immer wieder ersetzt werden müssen. Ein kostspieliges Unterfangen. Die Hardware, die Kunden bekommen, soll tatsächlich auch deutlich mehr kosten, als die Kunden bezahlen müssen. Unbestätigte Quellen sprechen von Kosten in Höhe von 3.000 Euro.

Immerhin: Starlink konnte zuletzt in Messungen überzeugen. Ookla hatte dem Satelliten-Dienst für Deutschland eine bessere Performance bescheinigt als den deutschen Festnetzanbietern – im Durchschnitt wohlgemerkt.