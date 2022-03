Starlink: So schnell ist Internet per Satellit jetzt in Deutschland

Die Auswertung stammt von Ookla. Hinter Ookla verbirgt sich die Seite Speedtest.net, eine der beliebtesten und größten Speedtest-Webseiten im Internet. Jeden Speedtest, den du oder ein anderer Nutzer auf der Seite durchführt, wird statistisch ausgewertet. So ergibt sich über alle Provider und Länder hinweg ein recht gutes Bild, wie es um die Breitbandversorgung steht und welche Provider wie schnell sind.

Der aktuellen Auswertung zufolge erreichte Starlink in Deutschland im vierten Quartal 2021 im Schnitt stolze 115.58 Mbit/s im Downstream. Das sind im Mittel 20 Mbit/s mehr als nur drei Monate vorher. Dieses Wachstum ist insbesondere für einen Satelliten-Dienstleister beachtlich.

Noch beachtlicher ist der Wert, wenn man sich in der Statistik von Ookla ansieht, wie schnell (oder langsam) ein klassischer Festnetzanschluss in Deutschland im Schnitt ist. Dieser kommt nach Angaben von Ookla auf 65,86 Mbit/s im Downstream. Hierbei muss man allerdings bedenken, dass in dieser Statistik alle Internetanschlüsse in einen Topf geworfen werden und natürlich die weitverbreiteten Anschlüsse mit 16 oder 50 Mbit/s den Schnitt deutlich nach unten ziehen.

Beim Upload allerdings sind laut Ookla die Festnetzleitungen im Durchschnitt schneller als Starlink. Während die Speedtests im Festnetz durchschnittlich 22,4 Mbit/s ergeben, sind es beim Starlink-Satelliten 15,17 Mbit/s.

Starlink-Latenz von unter 50 Millisekunden

Dass die Latenz, also die Reaktionszeit der Server, höher ist als im Festnetz, verwundert nicht. Schließlich müssen die Daten nicht nur – wie üblich – den Weg von deinem Anschluss zu den Internetservern und zurück finden, sondern nehmen auch noch einen Umweg über das All. Da die Satelliten aber nur in wenigen hundert Kilometern Höhe Kreisen, liegt die Latenz bei Starlink laut Ookla im Schnitt bei 47 Millisekunden.

Das ist für die allermeisten Anwendungen vollkommen ausreichend. Einzig einige Ego-Shooter-Spiele oder VR-Anwendungen könnten damit problematisch werden. Der durchschnittliche Festnetzwert liegt bei 14 Millisekunden. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass Speedtest.net in der Regel Server zum Messen auswählt, die sehr nah am Nutzer sind. Eine kurze Signallaufzeit ist so nicht verwunderlich.