Starlink: Neuer Tarif für weltweites Internet

Mit dem Schritt, einen globalen Roaming-Dienst einzuführen, ermöglicht Starlink fast weltweit den Zugriff auf das Internet – auch dort, wo es eigentlich kein Internet gibt. Damit will die hinter Starlink stehende Firma SpaceX offenbar nicht nur zusätzliche Umsatzquellen erschließen – man umgeht auch zahlreiche rechtliche Beschränkungen. Denn auch wenn das Satellitennetz von Starlink inzwischen nahezu jeden Winkel der Welt erreichen könnte, so sind viele Länder noch immer ohne ein Starlink-Angebot. Genau in diesen will Starlink nun aber offenbar auch das Roaming ermöglichen und adressiert Kunden, die in den Gebieten wohnen. Womöglich will Starlink damit rechtliche Beschränkungen umgehen.

Wie das britische Magazin PC Mag berichtet, hat Space X von Gründer Elon Musik nun vereinzelte Nutzer angeschrieben, die Interesse an Starlink bekundet haben, aber in einem Land leben, in dem es Starlink noch nicht gibt. Sie sollen den Zugang per Roaming für 200 US-Dollar nutzen können, sind aber selbst für den Import und die Verzollung der benötigten Sende- und Empfangsanlage verantwortlich. So zieht sich Starlink selbst aus der Verantwortung, schließlich bietet man den Dienst nicht offiziell in dem jeweiligen Land an.

Starlink: Roaming-Trick offenbar mit neuer technischer Lösung

Rechtlich ist die Lösung zumindest nicht unkritisch. Denn wenn bestimmte Länder Starlink nicht zulassen, hat das in der Regel politische Gründe. So gibt es in Ländern wie Iran oder China Internetsperren und Zensur. Diese ließe sich über das Satelliten-Internet umgehen. Damit das funktioniert, greift das System nun offenbar auf Laserlinks zwischen den Satelliten zurück und braucht so in der Region der Nutzer keine Bodenstationen. Das Datensignal wird so beispielsweise aus China an einen Starlink-Satelliten geschickt, dieser leitet es im All so lange an andere Satelliten weiter, bis eine Bodenstation erreicht werden kann und das Signal ins Internet kann.

Auf der Webseite zu finden ist der neue Tarif noch nicht. Er wird ohnehin nur in US-Dollar abgerechnet. Für deutsche Nutzer dürfte der Romaing-Tarif in aller Regel ohnehin nicht interessant sein, wenn man nicht gerade einen außergewöhnlichen Job hat oder Weltenbummler ist. Starlink in Deutschland kostet bei stationärer Nutzung monatlich 80 Euro. Der Anschluss bietet zwischen 50 und 200 Mbit/s und kann für alle interessant sein, die keinen schnellen Internetanschluss per DSL, Kabel oder Glasfaser bekommen. LTE und 5G können weitere Alternativen sein. Wer indes viel in Deutschland unterwegs ist – etwa als Schausteller – kann auf die Wohnmobil-Lösung für monatlich 100 Euro zurückgreifen. Bei beiden Tarifen kommen Hardware- und Stromkosten hinzu.