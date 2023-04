Starlink mit Preisrutsch: Satelliten-Internet fast auf DSL-Niveau

Hat Starlink Probleme, neue Kunden zu finden? Erst im März senkte die SpaceX-Marke von Elon Musk die Kosten für die notwendige Satellitenschüssel deutlich. Jetzt senkt man die monatlichen Grundkosten auf ein Niveau, dass nur noch knapp über den schnellsten DSL-Leitungen liegt. Dabei hat Starlink einen unschätzbaren Vorteil: Du bist unabhängig von jeder Festnetz-Infrastruktur. Egal, wie abgelegen du in Deutschland wohnst: Übers All bekommst du 100 Mbit/s und mehr. Auch Baggerfahrer können dir und deiner Leitung nichts mehr anhaben. Einzige Voraussetzung: Du brauchst einen Platz für eine Satellitenschüssel, die einen möglichst freien Blick nach oben benötigt. Ein Balkon reicht also unter Umständen nicht aus.

Starlink nur 10 Euro monatlich teurer als VDSL 250

Starlink kostete bisher 80 Euro monatlich. Hier waren die Kosten in den vergangenen Monaten schon deutlich gesunken. Sie lagen mal im dreistelligen Bereich. Jetzt fallen sie noch weiter. Wenn du heute Starlink bestellst, zahlst du nur noch 65 Euro monatlich. Beachten solltest du, dass für den Betrieb der Schüssel weitere Kosten anfallen, die dein Stromanbieter in Rechnung stellt. Denn die Schüssel hat einen Verbrauch von bis zu 75 Watt, was bei einem Rund-um-die-Uhr-Betrieb ins Geld geht. Zum Vergleich: Ein VDSL-Anschluss mit 250 Mbit/s Down- und 40 Mbit/s Upstream kostet monatlich 54,95 Euro und damit nur noch 10 Euro weniger als Starlink. Allerdings ist hier auch eine Telefon-Flatrate enthalten. Starlink verspricht Datenraten von 50 bis 200 Mbit/s. Diese Geschwindigkeit kann von Minute zu Minute aufgrund der Satelliten-Konstellationen schwanken.

Die notwendige Hardware kannst du entweder für 300 Euro kaufen oder für 15 Euro monatlich mieten. Bei der Miete fallen weitere 50 Euro Aktivierungskosten an. In beiden Varianten kostet der Versand 23 Euro. Die Inbetriebnahme ist üblicherweise in wenigen Minuten erledigt. Allerdings kann das Verlegen des Kabels von der Satellitenschüssel ins Haus oder die Wohnung einige Zeit in Anspruch nehmen.