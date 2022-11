Kostenlos statt 40 Euro: Dieses Videospiel ist nichts für schwache Nerven

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Star Wars: Squadrons” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 1. Dezember um genau 17:00 Uhr wird das Spiel dann von zwei neuen Games abgelöst, die wieder eine Woche lang im Angebot bleiben.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Star Wars: Squadrons”

In “Star Wars: Squadrons” startest du in epischen Rennen, die jedoch einen Twist haben. Hier startest du nämlich nicht auf einer normalen Rennstrecke, sondern im Weltraum. Du kannst in verschiedensten Raumschiffen an den Start gehen und ihre Steuerung und Einzigartigkeiten meistern.

Doch das ist noch längst nicht alles, denn dich erwartet ebenfalls eine spannende Einzelspieler-Story, in der es einiges an Geheimnissen aufzudecken gibt. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 40 Euro, doch für eine Woche ist es kostenlos verfügbar. Das Angebot endet am 1. Dezember.

Bald gratis: “Fort Triumph”

Dieses Strategie-Spiel hat es in sich. Bei “Fort Triumph” geht es darum, deine Helden immer besser werden zu lassen, jedoch ist das längst nicht alles. Außerdem kannst du in diesem Spiel deine eigenen Städte errichten, Artefakte sammeln und deine Umgebung verändern. Das Spiel verfügt sogar über eine Physics Engine, die es noch einmal interessanter macht. Das Spiel gibt es ab dem 1. Dezember kostenlos im Epic Games Store, doch das Angebot gilt nur eine Woche. Sicher dir das Spiel also früh genug, um nichts zu verpassen und dir den aktuellen Preis von 6,71 Euro zu sparen.

JBL Quantum 910: Kabelloses Premium-Gaming-Headset mit 39 Stunden Laufzeit

Bald im Epic Games Store Angebot: “RPG in a Box”

Wolltest du schon immer dein eigenes Videospiel erschaffen? Mit der Hilfe von “RPG in a Box” können deine Geschichten und Träume schon bald in Form eines Videospiels real werden. Erstelle dir dein eigenes Videospiel mit individuellen Assets und Animationen, die ganz dir sind. Erzähle spannende, interaktive Geschichten und lasse deiner Fantasie in diesem kreativen Game freien Lauf. Die einzige Grenze, die dir in diesem Spiel gesetzt ist, ist deine Fantasie. Noch besser: Deine Freunde und andere Spieler können dein fertiges Projekt spielen, ohne “RPG in a Box” besitzen zu müssen.