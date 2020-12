Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr allen Menschen auf der Welt viel abverlangt. Krankheit, finanzielle Not und Verluste haben 2020 geprägt. Umso mehr fiebern viele Menschen dem Jahresende entgegen und freuen sich auf 2021 – auch wenn sich mit dem Jahreswechsel die Probleme nicht in Luft auflösen.

Doch 2020 war nicht nur schlecht. Besonders Musik kann positive Momente hervorrufen oder seinen Hörer durch dunkle Zeiten hieven. Welche Künstler haben den Soundtrack des Corona-Jahres also bestimmt? Welche Musik konnte die Menschen berühren? Spotify weiß es und hat den diesjährigen Jahresrückblick veröffentlicht.

Spotify: Diese Musik war 2020 am beliebtesten

Letzten Endes sind es im Hinblick auf die Masse an Künstlern, die auf Spotify zu finden sind, nur ein Bruchteil an Musikern, die besonders beliebt sind und herausstechen. Die Mischung ist dennoch bunt.

Der in diesem Jahr am meisten gestreamte Künstler generell ist der Latin-Trap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny aus Puerto Rico. Der meistgehörte Song stammt hingegen von The Weeknd: „Blinding Lights“. Im Kontrast dazu steht das Jahrzehnt, das es Spotify-Nutzer am ehesten hingezogen hat: Die 1980er-Jahre standen hoch im Kurs – kein Wunder, mit Größen wie David Bowie, Queen, Prince oder auch Phil Collins. In Deutschland zeichnet sich indes ein eindeutiger Trend fort.

Die beliebtesten Künstler in Deutschland 2020

Wie auch schon im vergangenen Jahr ist es auch 2020 erneut Hip Hop, der durch Alltag und Krise hilft. Der Rapper Capital Bra schafft es zum zweiten Mal in Folge auf Platz 1 der beliebtesten Künstler in der Republik. Auf Seite der Künstlerinnen konnte sich die Rapperin Loredana an die Spitze absetzen. Jungstar Billie Eilish ist auf Platz 3 vertreten.

Künstler Platzierung Capital Bra 1 Apache 207 2 Samra 3 Bonez MC 4 Ufo361 5

Künstlerin Platzierung Loredana 1 Lea 2 Billie Eilish 3 Juju 4 Ava Max 5

Neben Hip Hop und Rap setzt sich auch der Trend der deutschen Musik weiter fort. Deutsche Spotify-Kunden hörten in diesem Jahr weiterhin viel deutsche Musik und insgesamt weniger internationale Songs.

Die meistgehörten Songs in der Bundesrepublik

Anders als bei den beliebtesten Alben und Künstlern muss Capital Bra in der Kategorie „Songs“ Apache 207 den Weg frei machen – dieser landet hier auf Platz 2. Anders als 2019 kann Capital Bra mit keinem seiner Songs in die Top 5 der meistgehörten Songs 2020 eintreten. Die Kategorie bleibt dennoch Hip Hop- und Rap-lastig.

Künstler Song Platz The Weeknd Blinding Lights 1 Apache 207 Roller 2 Imanbek, SAINt JHN Roses - Imanbek Remix 3 A7S, Topic Breaking Me 4 DaBaby, Roddy Ricch ROCKSTAR 5

Alben auf Spotify – Top 5 in Deutschland

Auch ist vor allem Hip Hop und deutsche Musik auf sämtlichen Plätzen vertreten. Apache 207 räumt hier besonders ab und ist direkt zwei Mal vertreten. Dabei ist er dicht gefolgt vom Rapper Samra sowie Ufo361. Die Schlusslicht der Top-5-Alben bildet Luciano.

Künstler Album Platz Apache 207 Treppenhaus 1 Samra Jibrail & Iblis 2 Apache 207 Platte 3 Ufo361 Rich Rich 4 Luciano Exot 5

Das sind die beliebtesten Podcasts 2020

In den vergangenen Jahren haben erleben Podcasts einen deutlichen Aufschwung und finden immer mehr Zuspruch. Das spiegelt sich auch im Nutzerverhalten von Spotify wider. Nicht nur 2019, sondern auch 2020 können sich die Spotify Exclusives „Gemischtes Hack“ mit Felix Lobreht und Tommi Schmitt und „Fest & Flauschig“ mit Jan Böhmermann und Oli Schulz die Premiumplätze 1 und 2 sichern.

Eine interessante Entwicklung ist allerdings die Tatsache, dass auch mehr Nachrichtenformate über Streaming-Dienste konsumiert werden. So finden sich in diesem Jahr gleich zwei Formate in den Top 5: Von der Tagesschau und dem Deutschlandfunk. Auf Platz 5 landet der Zeit-Podcast „Verbrechen“.

Podcast Platzierung Gemischtes Hack 1 Fest und Flauschig 2 Tagesschau in 100 Sekunden 3 Nachrichten Deutschlandfunk 4 Verbrechen 5

International ist es vor allem der Podcast „The Joe Rogan Experience“ und „TED Talks Daily“, die gern gehört werden. Auf Platz 4 findet sich in diesem Jahr der Podcast der ehemaligen First Lady Michelle Obama.

So erhältst du deinen persönlichen Spotify-Jahresrückblick 2020

Die meistgehörten Songs, Künstler und Alben auf Spotify im Jahr 2020 spiegeln deinen Musikgeschmack nicht im geringsten wider? Du möchtest wissen, wie sich dein Musikgenuss mit anderen Fans deckt?

Das kannst du ebenfalls herausfinden, indem du deinen persönlichen Jahresrückblick 2020 erstellst. Du kannst dein Jahr mit der Webseite spotifywrapped.com/de Revue passieren lassen. Du musst dich dazu mit deinen Spotify-Login-Daten auf der Spotify Wrapped anmelden. Spotify fragt in der Regel in einem kleinen Quiz nach deinen Vorlieben und spukt danach eine Auswertung mit deiner Lieblingsmusik aus.

Zusätzlich gibt der Streaming-Dienst auf Grundlage der von dir am meisten gehörten Künstler und Genres eine Playlist für 2021 für dich heraus, die dir neue Musik empfiehlt.