Spotify: Diese kostenlose Alternative kennt keiner

Streaming-Dienste wie Spotify haben die Art, wie wir Musik hören, grundlegend verändert. Gab man früher mindestens 10 Euro für ein neues Album der Lieblingsband aus, kann man heute für den Preis einer CD jede neue Platte hören – und das jederzeit und an jedem Ort. Doch auch wenn 10 Euro monatlich nicht viel erscheinen: In Zeiten der Inflation sparen viele Menschen – auch bei Streaming-Diensten. Was aber, wenn es eine kostenlose Alternative zu Spotify und Co. gäbe, die dazu auch noch werbefrei? Nun, die gibt es.

Kostenlose Spotify-Alternative mit mehr als 80 Millionen Songs

Zwar lässt sich auch Spotify kostenlos nutzen. Doch dann muss man Werbung zwischen den Liedern akzeptieren und Songs lassen sich nicht beliebig oft überspringen. Das ist vor allem dann lästig, wenn man eine Playlist abspielt, manche Lieder einem aber nicht gefallen und man sie überspringen möchte. Nonoki, die kostenlose Alternative zum Premium-Abo von Spotify, verzichtet aber auf Werbung. Zudem kannst du beliebig oft Lieder überspringen. Mehr noch.

Der Musik-Streaming-Dienst bietet eigenen Angaben zufolge mehr als 80 Millionen Songs auf Abruf. Das ist in etwa so viel, wie du auch bei Spotify findest. Zudem bietet Nonoki nicht nur Alben, Songs und Playlists, sondern auch Musikvideos.

Gegenüber Spotify hat Nonoki einen weiteren Vorteil: Die App wirkt deutlich aufgeräumter und übersichtlicher. Das Design ist frischer und der Fokus liegt eher auf Musik, während Spotify verstärkt auf Podcasts setzt. Dabei findet man sich ziemlich schnell zurecht, da die App sich hinsichtlich des Looks an Spotify orientiert. Nonoki gibt es sowohl fürs Handy als App (Android und iPhone) sowie auf dem Computer.

Was du auch noch wissen musst

Die App befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Das bedeutet, dass sie an manchen Stellen noch an Kinderkrankheiten leidet. So wird die Musik etwa pausiert, sobald man das Handydisplay ausschaltet oder die App verlässt. Im Browser auf dem Computer funktioniert das besser, sodass man auch einen anderen Tab aufrufen kann, während die Musik weiter abgespielt wird. Da Nonoki kostenlos ist und man darüber dennoch fast alle Künstler und Bands findet, ist sie zumindest einen Test wert. Für uns ist sie eine echte Spotify-Alternative.