Spotify: Diese geniale iPhone-Funktion kommt jetzt auch für Android-Handys

Spotify ist der populärste Musik-Streaming-Dienst der Welt. Fast ein Drittel aller Menschen, die ein Abo bei einem Anbieter abgeschlossen haben, hören Musik über Spotify. Doch iPhone-Nutzer hatten immer eine Funktion mehr, als Nutzer von Android-Handys. Spotify weigerte sich in den vergangenen Jahren beharrlich, diese auch für Nutzer von Geräten von Samsung, Xiaomi und Co. freizuschalten. Doch das ändert sich jetzt.

Das ist die neue Spotify-Funktion

Zwar hat Spotify die Funktion bislang nicht angekündigt, dennoch ist sie schon bei dem einen oder anderen Nutzer eines Android-Handys aufgeschlagen. Die Rede ist von der iPhone-exklusiven Funktion „Swipe to Queue“. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, Lieder aus einer Playlist oder eines Albums eines Künstlers mit einer Geste zur Warteschlange hinzuzufügen.

→ Der große Test: Das sind die besten Bluetooth-Lautsprecher 2021 zwischen 60 und 400 Euro

Vor allem auf Partys beliebt, lassen sich Lieder, die man bei Spotify sucht und findet, „Zur Warteschlange hinzufügen“. So entsteht eine fortlaufende Playlist, die die Songs nacheinander abspielt, ohne dass man dazu eine Playlist anlegen muss. Bislang ist das bei Handys mit Android als Betriebssystem jedoch etwas umständlich, Lieder zur Warteschlange hinzuzufügen. So muss man auf die drei Punkte neben einem Song tippen und anschließend „In die Warteschlange“ auswählen. Das Problem dabei: Trifft man nicht die drei Punkte, sondern liegt mit dem Finger zu weit links daneben, wählt man das Lied aus und Spotify spielt es sofort ab. Wurde früher dabei die ganze Warteschlange einfach gelöscht, hat Spotify wenigstens diesen Umstand verbessert. So wird das Lied, das man versehentlich angetippt hat, einfach nur dazwischengeschoben und die Warteschlange anschließend fortgesetzt.

→ Spotify und die geheimen Codes: So kannst du sie nutzen

5 Jahre exklusiv fürs iPhone – jetzt auch für Android

Dennoch ist eine einfach Geste, mit der man das Lied von links nach rechts rüberwischt, um es in die Warteschlange anzustellen, deutlich intuitiver. Diese Gesten-Funktion gibt es für iPhone-Nutzer seit über fünf Jahren. Nachdem sie einige Nutzer von Android-Handys auf ihren Geräten bereits gesichtet haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie für alle verfügbar sein wird.