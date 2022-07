Spotify, Amazon und Deezer: Dieser mächtige Player will ins Geschäft

Musik-Streaming erfreut sich noch immer größter Beliebtheit. Immer mehr Anbieter tummeln sich auf dem Markt, unter denen sich auch bekannte Marken wie Spotify, Amazon und Deezer finden. Bald könnte ein neuer, mächtiger Player das bisherige Gleichgewicht durcheinanderwirbeln.

Spotify, Amazon und Deezer: Starke Konkurrenz im Anmarsch?

Die Rede ist von der beliebten Plattform TikTok. ByteDance, zu dem der Videoanbieter zählt, hat einen Antrag zur Sicherung einer Marke namens „TikTok Music“ eingereicht. Der Antrag ging im Mai beim US Patent and Trademark Office, also dem amerikanischen Patent- und Markenamt, ein. Der Name „TikTok Music“ lässt erahnen, dass nach dem Erfolg von TikTok ein zweiter Service als Musik-Streaming-App starten soll. Vermutlich wird es sich bei „TikTok Music“ um eine App handeln, die Nutzer das Abspielen, Downloaden, Teilen und Kaufen von Musik ermöglicht. So geht es zumindest aus den Antragsunterlagen hervor. Zu welchen Konditionen oder Abopreisen das geschehen soll, ist bisher unbekannt. Das Unternehmen hat noch keine offiziellen Angaben über geplante Musik-Abonnements verlauten lassen.

Vollkommen neu wäre das Musik-Streaming-Geschäft für ByteDance dabei nicht. ByteDance unterhält bereits eine Musik-Streaming-App namens Resso in drei verschiedenen Märkten. Dazu zählen Indien, Brasilien sowie Indonesien, wo Resso im letzten Jahr einige Marktanteile erobern konnte. ByteDance hat „TikTok Music“ zudem bereits im November in Australien als Handelsmarke eingereicht, was darauf schließen lässt, dass das Unternehmen mehrere Märkte mit der neuen App erschließen will.

Die Verbindung zwischen TikTok und einer neuen Musikstreamingmarke liegt nahe. TikTok gilt als eine Plattform, auf der Nutzer neue Musik für sich entdecken. TikTok katapultiert dabei regelmäßig Songs in Chart-Listen wie etwa Spotify Viral 50. Die Beliebtheit und Präsenz der Marke TikTok mit einem eigenen Musik-Service zu verbinden, ist daher ein logischer Schritt für ByteDance. ByteDance scheint „TikTok Music“ jedoch einen Schritt weiter gedacht zu haben als bisherige Musik-Streamingdienste. So soll die künftige App zusätzlich Funktionen umfassen, mit der Livestreams von Audio- und Video-Inhalten erstellt werden können. Ebenso soll es Möglichkeiten geben, eigene Bilder hochzuladen und zu bearbeiten, um sie als Cover für eigene Playlists zu benutzen. Kommentarfunktionen zu Musik, Liedern und Alben sind ebenso angedacht.

TikTok Music könnte auf etablierter Taktik mit Resso aufbauen

Angesichts der vorhandenen TikTok-Nutzer ist es nicht verwunderlich, dass ByteDance versucht, seine Kundschaft für einen hauseigenen Musik-Streamingdienst zu gewinnen. Das Unternehmen hat mit Resso bereits gezeigt, dass dieses Vorgehen funktionieren kann. Sobald Nutzer in TikTok über einen Song stolperten, den sie gern in voller Länge hören möchten, bekamen sie einen Button zu Resso angeboten. ByteDance wollte TikTok weiter als Marketing-Tool für seine Resso-App nutzen, das wurde jedoch aufgrund der Umstände vereitelt. Nach einem geopolitischen Disput zwischen Indien und China wurde im Juni 2020 die TikTok-App aus Indien verbannt. Dennoch ist davon auszugehen, dass ByteDance entsprechende Erfahrungen dazu sammeln konnte, wie effektiv sich Nutzer von TikTok aus zu einem Abonnement-Abschluss verführen lassen. Wenn es der App gelingt, Fuß in Australien und auf dem US-Markt zu fassen, dürfte auch eine Ausweitung nach Europa folgen.