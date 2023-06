Spitzenwertung bei Steam & Epic – Diesmal ist das Gratis-Spiel wirklich erstklassig

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell „Idle Champions of the Forgotten Realms“ und „theHunter: Call of the Wild“. Das Angebot läuft noch bis zum 29. Juni um 17:00 Uhr. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store, den du dir jederzeit erstellen kannst. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Jetzt im Epic Games Store Angebot

„Idle Champions of the Forgotten Realms“

Bei „Idle Champions of the Forgotten Realms“ handelt es sich um ein strategisches Management-Spiel aus der Welt von Dungeons & Dragons. Es vereint zahlreiche Charaktere auf dem Universum von D&D in einem großen Abenteuer, das auf dich wartet. Nächste Woche erhältst du bei deiner Anmeldung im Spiel einen epischen Bonus, der einem Wert von 100 US-Dollar entspricht. Dabei handelt es sich um das „Wulfgar’s Legends of Renown“-Paket, das du bei deiner Anmeldung kostenlos erhältst. Es enthält einige Truhen, einen neuen Champion, einen exklusiven Vertrauten und einen neuen Skin. Das Angebot ist nur vom 22. Juni bis zum 29. Juni im Epic Games Store gültig.

„theHunter: Call of the Wild“

Du wolltest schon immer mal auf die Jagd gehen, wusstest aber nicht, wo du anfangen sollst? In „theHunter: Call of the Wild“ kann jeder in eine atmosphärische Welt der Jagd eintauchen. Du kannst diese Erfahrung über den Multiplayer-Modus des Spiels auch mit Freunden teilen. Laut den Entwicklern handelt es sich bei diesem Spiel um das wohl realistischste Jagdspiel überhaupt.

Du kannst selbst bestimmen, wie du auf die Jagd gehen möchtest. Ob du dazu einen Bogen oder ein Gewehr benutzt, ist ganz dir überlassen. Auch welche Tiere du jagst, ist deine Entscheidung. Sicher dir das Spiel ab nächster Woche, wenn es kostenlos im Epic Games Store verfügbar ist.

Die Welt des Spiels ist atemberaubend schön.

Bald kostenlos: „The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos“

Ab dem 29. Juni (17:00 Uhr) sind die zuvor aufgeführten Spiele nicht mehr gratis erhältlich. Dafür können Gamer ab ebenjenem Zeitpunkt „The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos“ kostenlos herunterladen. Üblicherweise legt das Spiel knapp 35 Euro auf die Preiswaage, doch die Kosten scheinen Spieler auch sonst keineswegs zu entmutigen. Denn bei Steam überzeugt das Spiel mit stolzen 88 Prozent bei den positiven Rezensionen. Und auch im Epic Games Store wirkt die Wertung von 4,7 Sternen äußerst überzeugend. Doch worum geht es in dem Spiel überhaupt?

Das taktische Abenteuer-RPG des Entwicklers Artefacts Studio wurde Ende 2020 veröffentlicht und befasst sich mit der Reise eines Teams ungewöhnlicher Helden, das du selbstverständlich anführst. Das Spiel wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und entführt Gamer in eine atmosphärische Fantasy-Welt. Doch das ist nur einer der beiden Pfeiler von The Dungeon Of Naheulbeuk. Denn das Game nimmt sich selbst nicht ernst und überzeugt daher mit viel Humor, Überraschungen und witzigen Begegnungen. Was seinerseits kaum überrascht, denn das Naheulbeuk-Universum begann als eine Audio-Comedy-Serie des französischen Autors John Lang. Genauere Details verrät der Trailer: