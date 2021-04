Fast alle Marvel Cinematic Universe Filme sind über den Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen. Allerdings nur fast alle. Spider-Man und auch „Der unglaubliche Hulk“ fehlen bei dem Streaming Anbieter. Für einen Marvel-Marathon bei Disney+ ein störender Faktor. Doch Spider-Man könnte bald auf Disney+ zu sehen sein.

Spider-Man und die Rechte

Die Rechte an Spiderman liegen bei Sony, auch wenn „Spider-Man – Homecoming“ und „Spider-Man – Far From Home“ zu dem Marvel Cinematic Universe gehören. Die Figur liegt allerdings in den Händen von Sony und somit liegen auch die Filmrechte bei Sony und nicht Marvel. Bislang hat das japanische Unternehmen Disney die Streaming-Rechte nicht gegeben.

Das ändert sich jetzt, denn die beiden Unternehmen haben neu verhandelt. Sony und Disney haben sich bei den neusten Verhandlungen darauf geeinigt, dass Disney die Streaming-Rechte für die Spider-Man Filme erhält. Mit dieser neuen Vereinbarung sollten die beiden fehlenden Marvel Filme bald auf Disney+ zusehen sein.

Der Deal umfasst allerdings nicht nur die Spider-Man-Filme. Auch weitere Produktionen von Sony gehören zu dem Deal. Dazu zählen die Filme „Hotel Transsilvanien“ und „Jumanji“, die Disney demnächst ebenfalls Streamen darf, zumindest in den USA.

Streaming Rechte nur für die USA?

Der neu ausgehandelte Deal zwischen Sony und Disney sorgt dafür das die Spider-Man Filme in der USA gestreamt werden können. Doch in Deutschland könnte die Sachlage etwas komplizierter werden. Ähnlich wie bei dem Grund, weswegen der Streaming-Dienst HBO Max nicht nach Deutschland kommt, könnte es bei Disney+ zu Schwierigkeiten kommen. Sowohl „Spider-Man – Homecoming“ als auch „Spider Man – Far From Home“ sind in Deutschland beide über die Streaming-Anbieter-Plattform Sky Ticket verfügbar.

Es gibt noch keine offiziellen Informationen darüber, ob Spider-Man in Zukunft weiterhin nur über Sky Ticket gestreamt werden. Es bleibt also abzuwarten ob Disney auch die Streaming-Rechte in Deutschland erhält und somit auch Spider-Man hierzulande über Disney+ abrufbar sein wird.