Sparkasse und das mobile Bezahlen: Ab sofort auch mit Apple Pay

Die Freude unter Fans von mobilem Bezahlen war groß, als die Sparkasse Ende 2019 Apple Pay ankündigte. Doch der Dienst kann bis dato nur eingeschränkt genutzt werden: Die Sparkassen ermöglichen das kontaktlose Bezahlen nur mit Kreditkarten. In diesem Jahr soll sich das aber ändern. Auch die normale Bankkarte wird für Apple Pay bereit gemacht.

Die Frage bleibt jedoch, wann das passiert. Ein konkretes Startdatum nannte die Sparkasse nämlich auch jetzt nicht. Der Start wurde für die Apple-Pay-Unterstützung der Girokarte wurde lediglich vage für den Spätsommer angekündigt. Kalendarisch gesehen also in den nächsten zwei bis sechs Wochen.

Apple Pay bei der Sparkasse: So nutzt den Dienst

Als Apple-Nutzer kannst du den Bezahldienst ganz einfach über die Geräte von Apple nutzen – also beispielsweise mit deinem iPhone oder der Apple Watch. Dazu musst du die EC-Karte oder Kreditkarte in der Wallet-App von Apple hinterlegen. Der NFC-Chip, der im iPhone oder der Apple Watch eingebaut ist, ist das nötige technische Element um mobil zu zahlen. Wie du Apple Pay auf deinem iPhone, der Apple Watch oder auf einem iPad einrichtest, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst:

→ Apple Pay: So funktioniert der Bezahldienst

Kaufst du in einem Geschäft ein und möchtest kontaktlos bezahlen, musst du das entsprechende Gerät einfach an das Ladegerät halten – wie sonst auch mit der normalen Bankkarte. Die meisten Kartenterminals in Supermärkten und Geschäften verfügen mittlerweile über entsprechende Ausrüstung und Lesefähigkeiten des Chips.

Der Bezahlvorgang an sich wird durch die Face ID oder den Fingerabdruck von dir verifiziert. Das soll Betrügereien vorbeugen. Darüber hinaus wird bei jedem Vorgang ein einmaliger Sicherheitscode – also ein sogenannter Token – generiert. Konkrete Gerätenummern speichert weder Apple, noch das Gerät an sich.

Generell unterstützt Apple Pay Geräte, die spätestens seit 2014 auf dem Markt sind. Darüber hinaus kannst du den Dienst auch online im Netz nutzen. Ob die Sparkasse in Zukunft auch Google Pay integrieren wird, ist nach wie vor unklar.