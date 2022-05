Sparkasse: Beim Geld abheben am Automaten erleben Kunden eine böse Überraschung

Während immer mehr Geldautomaten verschwinden, hat die Sparkasse ihre vor Kurzem mit einer neuen Funktion ausgestattet. Sie soll das Geld abheben für viele Menschen verändern. Eine Girocard, häufig auch EC-Karte genannt, ist jetzt nicht mehr notwendig. Kunden der Sparkasse, die gerne alles mit ihrem Handy erledigen, können die EC-Karte seit Kurzem zu Hause lassen. Nun folgt eine gänzlich andere Überraschung, die Kunden der Sparkasse derzeit beim Geld abheben erleben.

Die Sparkasse und der Trick am Geldautomat

Viele Banken und Sparkassen sind vor Kurzem unter die Räder gekommen. Von plötzlichen Kosten für EC-Karten über Strafzinsen bis hin zu Gebühren, die beim Geld abheben fällig werden. Selbst Direktbanken wie die ING oder DKB, die stets eine kostenlose Alternative zu Sparkasse und Co. waren, führen Gebühren ein. Allerdings dürfen Banken und Sparkassen nicht mehr einfach so irgendwelche Gebühren verlangen oder Kosten anheben. Das sagt ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von April 2021.

Gibt es Preiserhöhungen, müssen Kunden diesen zustimmen. So werden vielen Kunden Hinweise im Onlinebanking angezeigt, man solle einen Preisaufschlag oder eine neue Gebühr bestätigen. Ansonsten, so die Drohung einiger Finanzinstitute, behalte man sich vor, Konten zu kündigen. Nun gibt es aber ein Problem.

Nach dem Geld abheben droht Preiserhöhung

So manche Bank oder Sparkasse erreicht ihre Kunden nicht. Weder schriftlich per Post, noch übers Telefon oder im Onlinebanking. Die Sparkasse weiß, dass die Deutschen Bargeld lieben und deshalb häufig Geld abheben. Und da die Sparkasse auch noch unzählige Geldautomaten im Land verteilt hat, wendet sie einen Trick an. Die Kunden, die man weder telefonisch, noch per Post oder Onlinebanking erreicht, will man jetzt an den Geldautomaten zur Unterschrift zwingen.

Beim Geldabheben erlebt so mancher Kunden der Sparkasse deshalb eine Überraschung. Will man sich nur frisches Geld besorgen, taucht auf den Geldautomaten eine Warnung auf, so das Handelsblatt. Man soll die Anhebung der Gebühren fürs Girokonto bestätigen. Als Kunde hat man die Wahl zwischen „Zustimmung“, „Bereits erfolgt“ und „Überspringen“. Freilich lässt sich die Preiserhöhung umgehen, wenn man einfach auf „Überspringen“ drückt. Nur sollte man daran denken, dass Banken und Sparkassen das Konto dann kündigen können.