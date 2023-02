Sparen im Alltag: Diesen Vertrag haben nur wenige im Blick

Wie eine Befragung im Auftrag der freenet AG unter deutschen Mobilfunknutzern gezeigt hat, haben viele Menschen ihren Mobilfunkvertrag nicht im Blick. Demnach liegt der Abschluss des Vertrages teils Jahre zurück, ein Tarifwechsel wird nur selten durchgeführt. Sparpotenziale bleiben so ungenutzt. Wie die repräsentativen Umfragen ergeben haben, prüfen die Haushalte verschiedene Ausgaben, um mögliches Einsparpotenzial zu ermitteln. Verträge, die kürzlich gecheckt wurden, sind primär Strom (30,1 Prozent) und Finanzen, Versicherungen respektive finanzielle Vorsorge (22,7 Prozent). Doch die Telekommunikation und somit auch den Mobilfunk kontrollieren demnach nur 18,4 Prozent der Befragten auf mögliche Optimierungen. Dabei ließe sich hier viel sparen.

Sparen: Strom und Streaming-Dienste bei vielen im Fokus

Auch wenn es um mögliche zukünftige Optimierungen geht, haben viele Befragte zunächst andere Prioritäten. Hier stehen Strom und Finanzen auf der Liste der zukünftigen Checks, um mögliche Sparpotenziale zu ermitteln. Auch die Ausgaben für Streaming-Dienste, die 31,5 Prozent prüfen möchten, stehen auf dem Prüfstand. Immerhin 28,2 Prozent der Befragten wollen sich künftig auch ihren Handyvertrag anschauen, um die Ausgaben zu optimieren.

Verzichten möchte kaum jemand auf seinen Handyvertrag oder ein neues Handy. Der Umfrage nach haben nur 8,2 Prozent der Menschen den Abschluss eines Mobilfunkvertrages und den Kauf eines neuen Mobiltelefons aufgrund der aktuellen Kostensituation verschoben. Diejenigen, die sich für eine Verschiebung der Anschaffung entschieden haben, sind eher jünger. Denn unter den Befragten 18 bis 29-Jährigen gaben 11,6 Prozent an, den Kauf respektive Abschluss kürzlich verschoben zu haben. Und auch 15,1 Prozent der Befragten mit zwei oder mehr Kindern geben ebenfalls an, aus Sorge über die wirtschaftliche Entwicklung so gehandelt zu haben.

Erstaunlich: Auch wenn sich fast 30 Prozent in den nächsten Monaten aus Kostengründen mit ihrem Mobilfunktarif beschäftigen wollen, planen nur 16,3 Prozent ihren Tarif in den kommenden zwölf Monaten zu wechseln. Dabei sind es vor allem die jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren, die eine Anpassung der Leistung oder das Wechseln des Mobilfunkvertrages planen (22,4 Prozent).

Fast die Hälfte hat seit zwei oder mehr Jahren denselben Handyvertrag

Wie groß das Potenzial der Ersparnis ist, zeigt das Ergebnis auf die Frage, wann sie denn tatsächlich das letzte Mal ihren Mobilfunkvertrag abgeschlossen oder angepasst haben. Hier antwortete fast die Hälfte (46,2 Prozent) dass das bereits zwei oder mehr Jahre zurückliegt. Mehr als 86 Prozent bestätigen zudem, dass sie ihren Tarif grundsätzlich nur selten wechseln.

Dass die Befragten generell auf ihre Kosten achten, zeigen Fragen nach sonstigen Einsparungen. Um den gewohnten Lebensstandard halten zu können, schränken sich fast zwei Drittel (62,2 Prozent) derzeit zumindest in einigen Bereichen ein. Bei den jüngeren Befragten (18 bis 29 Jahre) geben fast 68 Prozent an, sich zumindest in einigen Bereichen einzuschränken und sogar 35 Prozent in vielen Bereichen. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen sagen das dagegen nur 15,5 Prozent.

Die Bereiche, in denen derzeit am meisten gespart wird, sind Heizung und Warmwasser (36,9 Prozent), Urlaub (25,4 Prozent), Freizeit, Kino und Ausflüge (9,9 Prozent) sowie essen gehen (8,7 Prozent).

In unserem Deal-Bereich findest du regelmäßig besonders attraktive und günstige Mobilfunk-Tarife (und auch andere Schnäppchen). Mit dem Wechsel eines Handyvertrages kannst du in aller Regel viel Geld sparen und die Leistungen verbessern. Auf deine Rufnummer musst du dabei nicht verzichten, sie kannst du mitnehmen. Und gut zu wissen: Wenn dein Vertrag schon mehr als zwei Jahre läuft und du ihn nicht aktiv verlängert hast, kannst du ihn mit einer Frist von einem Monat kündigen.