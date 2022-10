Sparen beim Heizen: So senkst du deine Heizkosten

Normale Heizkörper an der Wand sind die wohl häufigste Form der Heizung. Und auch wenn Fußbodenheizungen gerade in Neubauwohnungen auf dem Vormarsch sind – es ist hier je nach System deutlich aufwändiger und auch teurer, diese smart zu machen. Schlimmstenfalls musst du die Stellantriebe wechseln, bestenfalls „nur“ die Thermostate an der Wand. Zudem sind Fußbodenheizungen deutlich träger in der Reaktion, sodass ein stundenweises Ändern von Temperaturen nur sehr bedingt sinnvoll ist. Sparen beim Heizen kannst du hier natürlich trotzdem – nur ist es eben aufwändiger.

Normale Thermostate sind dumm

Bei klassischen Heizkörpern aber erfolgt die Regelung über die Dreh-Thermostate am Heizkörper. Dabei machen diese Drehknäufe nichts anderes, als je nach Umdrehung einen Stift aus dem Zuflussrohr zu ziehen und dem heißen Wasser von der Zentralheizung freie Fahrt zu gewähren. Das Problem: Wenn du morgens ins Bad gehst und erst dann die Heizung aufdrehst, dauert es mitunter eine Weile, bis das Bad warm ist. Bis dahin bist du mit duschen und Zähne putzen durch. Lässt du die Heizung hingegen die ganze Nacht durchlaufen, verbrauchst du unnötig Energie und deine Nebenkostenabrechnung dürfte in diesem Winter regelrecht explodieren.

Die Lösung: Intelligente oder gar smarte Thermostate. An nahezu jeder Heizung kannst du, ohne Klempner zu sein, die Thermostate abschrauben. Keine Angst, es kommt kein Wasser aus der Leitung. Als Alternative baust du ein neues, intelligentes Thermostat ein. Das darfst du übrigens auch als Mieter machen, ohne deinen Vermieter zu fragen. Du solltest die alten Thermostate aber aufbewahren, damit du sie beim Auszug wieder montieren kannst.

Schlaues Heizen für Einsteiger: Programmierbare Thermostate

Die kleinste und günstigste Stufe sind dabei Thermostate, die du am Gerät programmierst und ihnen so sagst, wann sie die Heizung auf- und abdrehen sollen. Deutlich smarter wird das dann als Programmierung per App und die Premium-Version ist die Integration in ein Smart-Home-Konzept. Wofür du dich entscheidest, ist abhängig von deinen finanziellen Möglichkeiten bei der Anschaffung und deinen persönlichen Wünschen.

Doch es gibt ein Problem bei den drehbaren Thermostaten: Sie sind aktuell entweder sehr teuer oder ausverkauft. So war etwa vor einem Jahr noch ein Honeywell-Thermostat mit programmierbaren Schaltzeiten je nach Verkäufer für 20 bis 25 Euro zu haben. Heute sind die Lager bei Amazon. Andere Händler haben immerhin noch den hochwertigeren Nachfolger für 60 Euro aufwärts im Angebot. Bei anderen Herstellern sieht es nicht anders aus. Der Vorteil: Für jeden Wochentag kannst du hier vier Schaltzeiten programmieren. Um beim Beispiel des Badezimmers zu bleiben, hieße das beispielsweise über Nacht eine Temperatur von 16 Grad, ab 5 Uhr 21 Grad und dann ab 7 Uhr tagsüber 19 Grad. Abends kannst du die Temperatur dann noch mal anheben, um sie dann auf die Nachtabsenkung von 16 Grad zurück zu senken.

Diese Thermostate haben aber ohnehin einen Nachteil: Nicht möglich ist es, die Heizung von unterwegs zu regeln oder in Abhängigkeit davon, ob sich jemand in der Wohnung befindet. Auch die Programmierung ist nicht über ein Handy oder eine App möglich. Änderungen sind so mitunter nervig.

Sparen beim Heizen mit der FritzBox

Für Nutzer einer FritzBox bietet sich zum Sparen beim Heizen beispielsweise das FritzDECT 301 an. Das ist kein Funktelefon, sondern ein Heizungsthermostat, das du per FritzBox über den DECT-Funk-Standard steuern kannst. Nach der Montage am Heizkörper kannst du es per Knopfdruck an deinem Router anmelden. Dort kannst du dann auch die Temperaturen für die unterschiedlichen Zeiten des Tages einstellen. Über die MyFritz-Apps ist eine Änderung auch von unterwegs möglich. Du kannst die Heizung zusätzlich auch über einen speziellen Vierfach-Taster, den FritzDECT 440, von zentraler Stelle in deiner Wohnung aus manuell steuern.

Auch hier sind die Preise in den vergangenen Wochen massiv gestiegen. Vor einem Jahr war FritzDECT 301 noch für unter 50 Euro zu haben, heute gibt das Gerät kaum für unter 100 Euro. Immerhin: Der Nachfolger FritzDECT 302 ist teils günstiger zu haben. Nach Herstellerangaben sparen die Thermostate 30 Prozent der Heizkosten ein. Für viele dürfte sich die Anschaffung damit schon in diesem Winter gelohnt haben.

Mehr erfahren: Smart Home mit der FritzBox

Smart Home hilft beim Sparen beim Heizen

Auch wenn AVM seine Heizungsthermostate schon unter dem Label Smart Home bewirbt: Echtes Smart Home ist noch viel smarter. Allerdings auch komplizierter und teurer. Denn mit einem Smart Home-System hast du die Möglichkeit, dass deine Heizung automatisch ausgeht, wenn eine Zimmertür oder ein Fenster geöffnet wird. Schließlich will niemand zum Fenster hinaus heizen. Vorstellbar auch, dass du die Heizung in deiner Wohnung abhängig von der Außentemperatur steuerst. Du hast auch die Möglichkeit, deine Heizungsprofile automatisch in Abhängigkeit deiner Anwesenheit in der Wohnung zu schalten. Und last not least: Du kannst von der Couch aus schon mal per Sprachsteuerung die Heizung im Bad höher einstellen, wenn du planst, noch baden zu gehen.

Offene oder geschlossene Smart-Home-Systeme?

Nutzt du noch kein Smart Home, gibt es zwei Herangehensweisen für den Start. Du musst dich entscheiden, ob du bei der Zentrale auf ein (derzeit noch) geschlossenes Ökosystem eines Herstellers setzt. Hier gibt es beispielsweise Homematic IP, Bosch Smarthome und tado. Hier bekommst du verschiedene Komponenten aus einer Hand, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das macht sich vor allem in der Bedienung und Programmierung bemerkbar. Gleichzeitig kannst du aber keine anderen Hersteller einbinden.

Alternativ kannst du auf eine Plattform wie das App-basierte Home Connect Plus oder Smart Home der Telekom setzen. Diese Plattformen haben den Vorteil, dass du verschiedene Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander verknüpfen kannst. So ist es möglich, dass du den Tür-/Fenstersensor von einem anderen Hersteller nutzt als das Heizungsthermostat. Generell würden wir dir empfehlen, eine offene Plattform zu nutzen, wenn du langfristig ein voll vernetztes Zuhause planst. Du bist dann nicht auf die Produkte eines Herstellers angewiesen. Egal, ob offen oder geschlossenes Ökosystem: Teilweise berechnen die Anbieter je nach Umfang der Nutzungsmöglichkeiten monatliche Gebühren.

Welche Heizungsthermostate du dir kaufst, um dein Smart Home aufzubauen ist natürlich entscheidend davon abhängig, für welche Variante und welches System du dich entscheidest. Generell solltest du aber darauf achten, dass du keine Nischen-Anbieter nutzt. So hast du eine größere Wahrscheinlichkeit, dass möglichst viele Plattformen das Thermostat unterstützen. Beispiele wären die Thermostate von Homematic IP, Tado und Bosch Smart Home. Teils kannst du auch Sets oder Starter-Kits mit mehreren Thermostaten und der oftmals benötigten Zentrale kaufen.

Künftig wird aber ohnehin vieles einfacher. Der neue Standard Matter wird Geräte verschiedenster Hersteller miteinander verbinden können. Der Standard soll noch dieses Jahr eingeführt werden. AVM hat schon angekündigt, ihn zu unterstützen – allerdings frühestens Sommer 2023.

Jetzt weiterlesen Matter: Dieser Smart-Home-Standard bringt Apple, Google & Co unter ein Dach