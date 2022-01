Sony eröffnet Playstation 5 Bestellregistrierung – deine Chance auf eine PS5?

Immer wieder hat Sony die Playstation 5 auch über den eigenen Store direkt vertrieben. Jetzt hat Sony die PS5 Bestellregistrierung in den Ländern Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, den USA sowie Großbritannien erneut geöffnet. Ist das eine Gelegenheit für den Kauf einer Playstation 5 Konsole?

Was genau bedeutet die Bestellregistrierung?

Zu optimistisch sollten Interessenten nicht sein. Auch wenn Sony nun Nutzern mit einer Playstation Network ID ermöglicht sich für die Bestellregistrierung einzuschreiben, ist das keine Garantie für den Erhalt einer Playstation 5 Konsole. Die Registrierung dient dem Zweck, zufällige vorangemeldete Nutzer per E-Mail zu einem Kauf der Playstation 5 einzuladen, sobald Sony den nächsten Verkauf startet. Der Link in dieser Einladung führt Anwender zu einer Kaufmöglichkeit der Playstation 5 im in der E-Mail angegeben Einkaufszeitfenster. Da jedoch mehr Nutzer sich für diese Option registrieren werden als Konsolen verfügbar sind, gilt es dennoch aufmerksam zu sein. Sollte man sein zugewiesenes Zeitfenster verpassen, ist der Kauf einer Playstation 5 nicht garantiert. Dazu wird ebenso wenig jeder Angemeldete eine Einladung erhalten.

Eingeladene Nutzer können nur eine Konsole in ihrem zugewiesenen Zeitfenster erwerben. Sony hat sich für diese Begrenzung entschieden, da nur begrenzte Konsolen verfügbar sind. Diese Beschränkung gilt nicht nur für einen einzelnen Account, sondern für den gesamten Haushalt. Sollten also zwei Haushaltsmitglieder eine Einladung erhalten, kann dennoch nur eine Konsole erworben werden. Eine zweite Konsole für einen Freund mitzukaufen ist daher auch mit einer solchen Einladung nicht möglich.

Wie kannst du dich für Sonys Playstation 5 Bestellregistrierung einschreiben?

Damit du dich für die Einladung zum Verkauf anmelden kannst, benötigst du einen entsprechenden Account, nämlich eine PlayStation Network ID. Solltest du noch keinen passenden Account besitzen, kannst du diesen auf der Sony Webseite erstellen. Über diesen Link gelangst du auf direktem Weg auf die Registrierungsseite für die Verkaufseinladung. Solltest du hier nicht die Option ‚Sign up‘ sehen, um dich für die Aktion anzumelden, logge dich auf der Seite in deine PlayStation Network ID ein. Solltest du bereits eingeloggt sein und die Option dennoch nicht auswählen, melde dich ab und logge dich erneut ein. Da die Seite sich zurzeit vieler Benutzeranfragen ausgesetzt sieht, können die Funktion der Registrierung beeinträchtigt sein.