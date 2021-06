Sonos Radio HD in Deutschland – das taugt das HiFi-Radio

Sonos hat Sonos Radio vor mehr als einem Jahr gestartet. Es handelt sich um einen für Sonos-Nutzer kostenlosen Radio-Musik-Dienst, der ausschließlich auf Sonos-Geräten genutzt werden kann. Jetzt hat Sonos die Erweiterung Sonos Radio HD für Deutschland freigeschaltet – aber nicht kostenlos. Der Dienst war zuvor schon in den USA und Großbritannien nutzbar.

Sonos Radio HD bietet mehr exklusive Inhalte – und das in CD-Qualität. So gibt es für die zahlenden Kunden einen exklusiven neuen Sender, The Lighthouse, mit über 300 bisher unveröffentlichten Tracks von Brian Eno.

Das neue Sonos Radio HD funktioniert nur, wenn du deine Sonos-Anlage auf die neuen Sonos S2 App umgestellt hast. Dann stellt Sonos nach der Buchung deine App um und du hörst die Sonos-Radio-Sender nach Angaben von Sonos in „überragender CD-Audioqualität“. Es handelt sich dabei um 16 Bit/44,1 kHz FLAC. Das sei der hochwertigste Sound, den ein Radio Streaming Service zu bieten hat. Die ausgewählten, kuratierten und programmierten Songs würden so auf Sonos Radio noch detaillierter wiedergegeben, heißt es von Sonos.

Außerdem kannst du mit Sonos Radio HD werbefrei Songs überspringen oder noch einmal von vorne abspielen. Was nicht geht, ist wie bei Spotify & Co. gezielt Songs herauszusuchen. Du musst dich also wie beim Radio von dem überraschen lassen, was die Macher von Sonos Radio für die jeweilige Playlist geplant haben.

Sonos Radio HD – hört man den Unterschied?

Sonos hat uns kurz nach der Ankündigung für einen Test und ersten Eindruck den Dienst Sonos Radio HD kostenlos freigeschaltet. So konnten wir erste Erfahrungen mit dem HD-Sound sammeln. In der Tat – so schien es rein subjektiv – wirkte die Musik egal welchen Genres dynamischer und voluminöser als man es gewohnt war. Im direkten Vergleich suchten wir den vom Radio abgespielten Song anschließend auf Spotify heraus und hörten ihn uns im Vergleich an. Das Setup: Eine Sonos Arc zusammen mit Sonos Sub und zwei Play:1 , also einem Sourround-Setup.

In einem nicht repräsentativen Blindtest konnten wir dann jedoch keine oder nur marginale Unterschiede heraushören. Auf weiteren Lautsprechern wie der Sonos One oder dem Sonos Roam waren letztlich keine nennenswerten Unterschiede mehr zu hören.

Lohnt sich Sonos Radio HD?

Sonos Radio HD ist einen Monat kostenlos und soll nach 7,99 Euro monatlich kosten. Du kannst dich also selbst davon überzeugen und testen, ob du einen Unterschied hörst. Wir finden, angesichts dessen, dass du deine Songs nicht gezielt aussuchen kannst, sondern lediglich kuratierte Listen hörst, ist dieser Preis zu hoch und der klangliche Vorteil zu niedrig. Hinzu kommt, dass du Sonos Radio HD nur auf Sonos-Geräten und nicht einmal per Handy-App hören kannst.

Nach unserer Einschätzung musst du schon sehr audiophil sein und ein sehr gutes Gehör haben, um dich an Sonos Radio HD zu erfreuen. Zwar verzichtet Sonos beim Bezahldienst auf Werbeschaltungen bei den eigenen Radiosendern – Sonos Eigenwerbung haben wir aber weiterhin gehört.