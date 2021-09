Sonos: Neues Feature für alle Soundbars und Beam (Gen 2) kommt

Anders als die bisherige Sonos Beam wird die Beam (Gen 2) auch Dolby Atmos unterstützen und somit zu einer echten Heimkino-Alternative werden. Sonos spricht von „mitreißenderem, klareren Sound mit mehr Bass“. Außerdem kündigt Sonos an, im Laufe des Jahres Ultra HD und Dolby Atmos Music über Amazon Music zu unterstützen. Auch für alle Sonos-Nutzer, die bereits eine Soundbar haben, gibt es Neuerungen. Sonos führt ein neues Feature ein, das sich viele Kunden gewünscht, aber kaum einer erwartet hat.

Sonos Beam (Gen 2) mit HDMI eArc und Dolby Atmos

Die Sonos Beam (Gen 2) wird wie alle neuen Sonos-Produkte nur auf der S2-Plattform laufen. Das ist für alle interessant, die beispielsweise noch eine alte Sonos Play:5 in ihrem System betreiben. Die neue Beam wird 3D Audio mit Dolby Atmos bieten. Wird ein Film mit dieser Tonspur ausgestrahlt oder gestreamt, soll die Beam es schaffen, dich in den Mittelpunkt des Geschehens versetzt. So sollst du die Flugzeuge im Film über dich hinwegfliegen hören oder Schritte im Raum wahrnehmen.

Möglich macht das unter anderem ein neuer Chip mit mehr Rechenleistung. Gleichzeitig habe man auch die einzelnen Lautsprecher im Beam überarbeitet. Insgesamt gibt es fünf digitale Class-D-Verstärker. Ein Mittelhochtöner kümmert sich unter anderem um die hohen Frequenzen. Vier elliptische Mitteltöner sorgen für die Wiedergabe von mittleren Frequenzen und drei Passiv-Lautsprecher kümmern sich um die Bässe deines Tonsignals. Wie auch die Sonos Arc solltest du die Sonos Beam (2 Gen) über HDMI eARC an deinen Fernseher anschließen. Nur so werden alle Tonformate unterstützt.

Wie von Sonos gewohnt, kannst du Beam mit Trueplay direkt an den Raum anpassen, in dem du ihn benutzt. Das allerdings funktioniert nach wie vor nur mit einem iPhone. Das leiht dir aber möglicherweise auch ein Freund bei einem Besuch dafür kurz aus. Das Einmessen erfolgt einmalig. Es sorgt dafür, dass die Sonos-Technik Reflexionen von Wänden und Möbeln erkennt, um die Soundeffekte zu verbessern. Erst, wenn du Möbel in deiner Wohnung in größerem Stil verrückst, solltest du die Sonos-Lautsprecher erneut einmessen. Die Beam kann vor dem Fernseher platziert oder mithilfe der bekannten Wandhalterung von Sonos an der Wand angebracht werden.

Design der Sonos Beam (Gen2) ist überarbeitet

Auch das Design der Sonos Beam hat Sonos überarbeitet. Das von der Sonos Arc bekannte Polycarbonat-Gitter wurde noch einmal überarbeitet und ersetzt den Stoffüberzug der bisherigen Sonos Beam. Das macht auch das Staubwischen leichter. Wie bei Soundbars üblich kannst du auch die Beam (Gen 2) mit einem Sonos Sub oder Rear-Lautsprechern für noch bessere Soundeffekte ergänzen.

Sonos Beam (Gen 2)

Weitere Neuerungen: Die Einrichtung erfolgt mit zwei Kabeln (HDMI und Strom) und über NFC mit dem Handy. Die Sonos App erkennt automatisch das neue Gerät im Netz. Wie auch bei den Ikea Symfonisk Bilderrahmen kannst du durch kurzen Kontakt zwischen Beam und Smartphone das neue Gerät deinem Sonos-Netz hinzufügen.

Positiver Aspekt am Rande, der aber nur für den Kauf entscheidend ist: Sonos setzt auf nachhaltige Verpackung. Statt Hochglanzkartons gibt es jetzt eine nachhaltige Verpackung aus unbeschichtetem Papier und einem Karton aus 97 Prozent recycelbarem Papier. Auf Einwegplastik verzichtet Sonos ganz.

Die Beam (Gen 2) ist ab dem 5. Oktober für 499 Euro auf sonos.com verfügbar und kann ab sofort vorbestellt werden.

Alle Sonos Soundbars bekommen DTS

Wie erwähnt, plant Sonos im Laufe dieses Jahres „in ausgewählten Märkten“ Amazon Music Ultra High Definition Audio zu unterstützen. Das ermöglicht dir, Titel in verlustfreiem Audio mit bis zu 24 Bit / 48 kHz auf deinem Sonos Speakern zu hören. Außerdem wird Dolby Atmos Music verfügbar sein. Ultra HD ist für Kunden von Amazon Music Unlimited ohne zusätzliche Kosten verfügbar und kann auf allen S2-Geräten mit Ausnahme von Play:1, Play:3, Playbase und Playbar gehört werde. Dolby Atmos Music wird nur auf Arc und Beam (Gen 2) verfügbar sein.

Gleichzeitig kündigt Sonos überraschend an, noch in diesem Jahr die Unterstützung für die Decodierung von DTS Digital Surround über die S2-Plattform auf Playbar, Playbase, Amp, beiden Generationen von Beam und Arc zu unterstützen. Sonos-Nutzer hatten die DTS-Unterstützung bisher immer wieder vergeblich gefordert. Ein Datum für eine Einführung gibt es aber noch nicht.

