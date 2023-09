Sonos: Neuauflage für mobilen Lautsprecher

Der Move 2 kann einerseits in ein bestehendes Heim-Setup von Sonos integriert werden, kann aber auch portabel genutzt werden. Dabei ist er deutlich wuchtiger als ein Sonos Roam, dürfte dadurch aber auch mehr Klang auf die Straße bringen. Ideal für die Gartenfete, den Camper oder den Schrebergarten.

Sonos Move 2: Portabler Stereo-Lautsprecher mit WLAN, USB-C und Bluetooth

Sonos beschreibt den Move 2 als robust und wasserfest. Er bietet durch seine entsprechend angeordneten Lautsprechertreiber Stereo-Sound, wie man ihn etwa vom Era 100 kennt. Die Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden ist ordentlich und reicht locker für ein Wochenende am See oder im Schrebergarten aus. Gleichzeitig ist der Sonos Move 2 eine kleine Powerbank, denn über einen USB-C-Anschluss kannst du beispielsweise ein Smartphone aufladen. Der Akku sei herausnehmbar und austauschbar. So musst du nicht mehr den kompletten Lautsprecher verschrotten, wenn der Akku irgendwann schlappmacht. Geladen wird der Akku entweder über eine drahtlose Ladestation oder per USB-C Kabel. Der Move 2 verfügt über die gleiche intuitive Benutzeroberfläche wie die Era-Speaker, einschließlich eines kapazitiven Schiebereglers für die Lautstärke. Auch Alexa-Sprachsteuerung ist weiterhin an Bord.

Der Sonos Move 2 wurde sowohl in seinem Inneren als auch in seinem äußeren Design verbessert. Dadurch verfügt er über eine völlig neue Hard- und Software. Das fällt nicht nur durch den neuen Stereo-Sound auf, sondern auch durch tiefe Bässe, wie Sonos mitteilt. Dank automatischem Trueplay Tuning passt Move 2 den Klang kontinuierlich an die aktuelle Umgebung an. Ob dem so ist, wird ein Test zeigen müssen.

Sonos Move 2

Neu ist, dass die gleichzeitige Verbindung über Bluetooth und WLAN für mehr Flexibilität sorgt. Beim Move der ersten Generation musstest du per Schalter auf der Rückseite auswählen, ob du den Lautsprecher per Bluetooth oder WLAN anbindest. Via Bluetooth kann zudem zu einem Stereopaar von zwei Move 2 gestreamt werden. Natürlich kann sich der neue Lautsprecher auch per WLAN mit dem restlichen Sonos-System in deiner Wohnung verbinden. Plattenspieler, Computer oder andere Audioquellen kannst du über einen Sonos Line-In-Adapter anschließen und abspielen.

Move bleibt auf dem Markt und wird günstiger

Der Move 2 von Sonos ist nach IP56 zertifiziert und verträgt demnach Stürze, Spritzer, Regen, Schmutz und Sonne. Der Sonos Move 2 ist ab dem 20. September weltweit für 499 Euro erhältlich – erstmals neben Weiß und Schwarz auch in der Farbvariante Olive. Zum Vergleich: Der bisherige Sonos Move kostet fortan 399 Euro (statt bisher 449 Euro), der Akku schafft nur etwa elf Stunden und die Lautsprecher generieren nur einen Mono-Sound statt Stereo. Der Move 2 wiegt stolze 3 Kilogramm und ist 24,1 mal 16 mal 12,7 Zentimeter groß.