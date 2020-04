Sonos mit neuer Rabatt-Aktion und neuen Lautsprechern

Einen Tag nach dem Ende der jetzt gestarteten Abverkaufsaktion soll es Neuigkeiten von Sonos geben. Das hat der Anbieter auf Twitter angekündigt. Zwar erwähnt er nicht ausdrücklich, dass es um neue Lautsprecher gehen wird, doch die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Nachfolger der Playbar geben könnte, ist groß. Denn einerseits ist die Sonos Playbar schon einige Jahre alt und sie ist andererseits jetzt in der Abverkaufsaktion.

You won't want to miss this.