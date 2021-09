Sonderregelung für deine Festnetz-Nummer: So können Flutopfer ihre Telefonnummern retten

Die Bundesnetzagentur hat festgelegt, dass Flutopfer aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ihre Festnetznummer bis zu fünf Jahre behalten können. Auch denn, wenn sie den Anschluss für lange Zeit kündigen, weil die Leitungen oder noch schlimmer das Haus nicht mehr existiert.

Dafür muss dein Anschluss einerseits beendet oder ruhend gestellt werden, weil du ihn wegen der Hochwasserkatastrophe nicht mehr nutzen kannst. Du musst in diesem Fall aber deinem Anbieter gegenüber auch erklären, dass du bis spätestens 30. September 2026 für denselben Ort oder zumindest einen Anschluss in dem Ort mit deiner Ortsnetzvorwahl beantragen wirst. Dein Anbieter kann die Rufnummer dann bis 2026 reservieren. Normalerweise würde eine Festnetznummer spätestens nach sechs Monaten für immer verloren sein. Sie würde sogar an den Anbieter, dem die Nummer vor einem möglichen Anbieterwechsel einmal gehörte, zurückgehen.

Regelung gilt für diese Orte

Die Regelung gilt für alle Anschlüsse in Orten, die eine der folgenden Vorwahlen haben.

02204 Bensberg

02205 Rösrath

02225 Meckenheim Rheinl

02226 Rheinbach

02235 Erftstadt

02236 Wesseling Rheinl

02251 Euskirchen

02252 Zülpich

02253 Bad Münstereifel

02254 Weilerswist

02255 Euskirchen-Flamersheim

02256 Mechernich-Satzvey

02257 Reckerscheid

02262 Wiehl

02402 Stolberg Rheinl

02403 Eschweiler Rheinl

02409 Stolberg-Gressenich

02421 Düren

02441 Kall

02444 Schleiden-Gemünd

02445 Schleiden Eifel

02446 Heimbach Eifel

02486 Nettersheim

02641 Bad Neuenahr-Ahrweiler

02642 Remagen

02643 Altenahr

02647 Kesseling

02694 Wershofen

02695 Insul

02697 Blankenheim-Ahrhütte

06525 Irrel

06551 Prüm

06553 Schönecken

06554 Waxweiler

06591 Gerolstein

Wichtig: Die Reservierung für fünf Jahre erfolgt nicht automatisch, sondern muss ausdrücklich gewünscht werden.

Alternativ zur Reservierung dürfen Anrufe bis 2026 auch auf ein Handy weitergeleitet werden, ohne dass es einen echten Anschluss dafür gibt. In diesem Fall gilt der Vertrag über den Netzzugang als nicht beendet, sodass das Nutzungsrecht an den Ortsnetzrufnummern nicht entfällt.