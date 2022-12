Sonderregel für Wärmepumpen: Besitzer sollen von Strompreisbremse profitieren

Besitzer von Wärmepumpen, die insbesondere in diesem Kalenderjahr den Umstieg auf die Wärmepumpe vollzogen haben, profitieren bisher weniger von der Strompreisbremse. Die Strompreisbremse orientiert sich bei ihrer Berechnung am sogenannten Grundbedarf von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Der Verbrauch steigt bei Inbetriebnahme einer Wärmepumpe jedoch stark im Vergleich zum Vorjahr. Eine Sonderregel für Wärmepumpen soll Besitzer daher dennoch von der Strompreisbremse profitieren lassen.

Sonderregel für Wärmepumpen – veränderter Verbrauch soll berücksichtigt werden

Seit Beginn der Energiekrise ist das Interesse an Wärmepumpen immens gestiegen. Deutschlandweit warten viele Haushalte noch immer auf den Einbau. Interessenten müssen dafür ein halbes bis ein Jahr in Kauf nehmen. Dank der hohen Nachfrage könnte sich das verschlimmern. Wartezeiten von bis zu zwei Jahren sind laut Bundesverband Wärmepumpe realistisch. Dennoch haben bereits in diesem Jahr viele Hausbesitzer fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas erfolgreich den Rücken gekehrt. Doch ebendiese Menschen standen vor der Befürchtung, nicht von der Strompreisbremse profitieren zu können. Die eingeführte Strompreisbremse orientiert sich bei der Ermittlung des Grundbedarfs an den Verbrauchswerten des letzten Jahres. Wer zu diesem Zeitpunkt noch keine Wärmepumpe besaß, muss mit einem viel höheren Verbrauch im Jahr 2022 rechnen.

Hätte jemand zuvor also einen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden besessen, kann diese Zahl mit Wärmepumpe schnell auf 7.500 Kilowattstunden angestiegen sein. Lediglich 2.800 Kilowattstunden würden dabei von der Strompreisbremse profitieren. Die restlichen 4.700 Kilowattstunden müssten Besitzer zu teuren Konditionen einkaufen. Wirtschaftsminister Habeck kündigte nach dem sogenannten „Wärmepumpengipfel“ mit Herstellern und Handwerk an, eine Sonderregel für Wärmepumpen bei der Strompreisbremse einzuführen. Die Bürger sollten nicht dafür bestraft werden, dem Wunsch der Politik zu entsprechen, sich von fossilen Energieträgern zu lösen. Wie konkret diese aussehen soll, ist bis heute noch offen. Denkbar wäre ein Berechnungsmodell, das einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von Wärmepumpen berücksichtigt. Oder eine zusätzliche „Freigrenze“ an Kilowattstunden für Besitzer von Wärmepumpen.

Wärmepumpenanzahl in Deutschland soll steigen

Obwohl mit weiteren langen Wartezeiten beim derzeitigen Einbau von Wärmepumpen zu rechnen ist, soll die Zahl der verbauten Wärmepumpen in Deutschland weiter ansteigen. Das Ziel: von November 2024 an pro Jahr eine halbe Million neuer Wärmepumpen zu installieren. Dadurch soll das Heizen künftig klimafreundlicher und vor allem unabhängiger von Gasimporten werden. Wie realistisch sich diese Ziele umsetzen lassen, dürfte jedoch vorrangig von den Veränderungen in der Branche abhängen. Zurzeit fehlt es an Fachkräften sowie an Wärmepumpen selbst, um das große Interesse abdecken zu können.

Im Schnitt besitzen nur etwa 30 Prozent aller Betriebe überhaupt die Expertise, um Wärmepumpen einzubauen. Ein Großteil der Komponenten für die Wärmepumpen wird zurzeit noch aus Asien bezogen. Künftig will man stattdessen vermehrt auf die Fertigung in Europa setzen, um von kürzeren Lieferketten zu profitieren. Im EU-Vergleich liegt Deutschland weit zurück. Der Absatz von Wärmepumpen pro 1.000 Haushalte ist in den meisten EU-Ländern deutlich höher. Insbesondere kann Schweden hier mit einer beeindruckenden Quote von 90 Prozent Marktanteil glänzen. Bereits seit Jahrzehnten setzten die Schweden beim Heizen erfolgreich auf Wärmepumpen.