Sommerferien 2023: 4 Smartphone-Tipps für deinen Urlaub

Innerhalb von Europa ist man daran gewöhnt, Grenzen zu überschreiten und sein Smartphone weiterhin so zu nutzen, wie auch Zuhause. Keine Zusatzkosten lauern einem auf, wenn man das Internet benutzt oder Kontakte anruft. Durch das „Roam like at home“-Prinzip kann man somit leicht vergessen, dass man seine SIM-Karte nicht ohne Weiteres im Nicht-EU-Ausland nutzen kann. Oftmals verlangen Anbieter bei einem Telefonat ein paar Euro pro Minute, wenn du die EU verlassen hast.

Vorsicht: Zusatzkosten bei diesen Auslandsaufenthalten

Reist du also etwa in die USA oder andere Nicht-EU-Länder, lohnt es sich vorab einen Blick in das Angebot deines jeweiligen Mobilfunkanbieters zu werfen. Deutsche Telekom und Co. bieten meist Auslandstarife an. Andererseits sichern dich Prepaidkarten des jeweiligen Ziellandes davor, in die Kostenfalle zu tappen. Willst du auf Nummer Sicher gehen, kannst du beispielsweise auf reisesim.de schon vorab eine ausländische Prepaidkarte erwerben. Die Karten haben, wie in Deutschland auch, meist eine Laufzeit von 30 Tagen.

Bleib sicher und informiert

Manche Länder und Regionen dieser Erde gelten als Risikoreicher als andere. Welche Maßnahmen es zu beachten gilt und wohin man lieber gar nicht erst reist, sagt dir das Auswärtige Amt. Die Informationen kannst du ganz einfach über die App „Sicher reisen“ erreichen.

Navi-Apps helfen dir zusätzlich, dich in der Fremde zurechtzufinden und nicht zu verlaufen. Das geht mit gängigen Apps wie Google Maps, Here und Co. Auch offline. Ähnlich sieht es bei Reiseführern aus, bei denen es ebenfalls digitale Lösungen gibt. Der Travel Guide von Marco Polo ist beispielsweise ebenfalls offline nutzbar.

Tipp: Die wichtigsten Kontakte vor dem Urlaub mit der deutschen Landesvorwahl +49 im Telefonbuch abspeichern. Das hilft gegen versehentliches Verwählen und schont Nerven und Zeit im Urlaub.

Ausrüstung für den richtigen Anlass

Auf die richtige Ausrüstung kommt es im Urlaub an. Mitten im Wald oder in den Bergen ist eine Steckdose nicht vorhanden, dein Handy könnte also leer gehen, bevor du an deinem Ziel angekommen ist. Damit du auch im Notfall erreichbar bist, solltest du in deinem Gepäck stets eine Powerbank dabei haben. Apropos Steckdose: Im Zweifelsfall an einen Adapter denken.

Mit Hitze und Kälte kann dein Smartphone im Übrigen auch nicht besonders gut umgehen. Die Temperaturen setzen nicht nur der Elektronik zu, sondern auch dem Akku. Am Strand ist somit nicht der perfekte Ort für dein Handy. Möchtest du dennoch nicht darauf verzichten, solltest du es richtig schützen. Und das auch vor Wasser und Staub: Hier hilft bereits eine Zipper-Tüte für den Rundum-Schutz. Wenn du direkt auf Nummer sicher gehen willst, brauchst du ein Smartphone mit IP68-Zertifizierung.

Extratipps für deinen Urlaub

Stift und Papier brauchst du längst nicht mehr, um deinen Lieben Zuhause einen Urlaubsgruß zu schicken. Das geht ganz einfach mit deinem Handy und einer Postkarten-App. Deine Postkarte kannst du individuell gestalten, etwa mit einem Urlaubsfoto versehen, und digital beschriften. Auch die Briefmarke bekommst du digital. Du musst dich lediglich für einen Anbieter entscheiden.

Mehr Infos dazu hier: Postkarten-Apps – So verschickst du Urlaubsgrüße einfach digital

Willst du deine Postkarte nicht nur mit irgendeinem Schnappschuss versehen, sondern mit einem Foto, das etwas hermacht, findest du im Folgenden Tipps, wie du das perfekte Urlaubsfoto mit deinem Handy schießt: