So Vodafone verramscht seine Internetanschlüsse

Internet mit 1.000 Mbit/s im Downstream – also 1 Gbit/s – für unter 50 Euro ist das Angebot von Vodafone. Dieser im Sommer eingeführte Aktionstarif sollte eigentlich mit Ende des Oktobers verschwinden. Nun aber hat man sich in der Unternehmenszentrale in Düsseldorf entschieden, das Angebot doch weiterhin zu machen und sogar noch etwas draufzulegen. Denn Neukunden bekommen 175 Euro Startguthaben.

Gigabit-Internet für rechnerisch 42,70 Euro

Rechnerisch kommst du bei Vodafone auf einen Monatspreis von 42,70 Euro innerhalb der ersten zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit. Damit ist Vodafone wieder fast auf dem Preisniveau des legendären 39,99 Euro-Angebotes angekommen – ein Preislevel von dem man eigentlich weg wollte. Ganz freiwillig ist diese Entscheidung aber wohl nicht.

Denn Vodafone hat Konkurrenz bekommen – ausgerechnet aus der Glasfaser-Branche. Dort, wo die Deutsche Telekom sowie einige andere Anbieter wie Vattenfall Eurofiber in Berlin ihre Netze schon aktiv haben, bietet 1&1 das Gigabit per Glasfaser zum Discount-Preis an und berechnet ebenfalls nur 49,99 Euro monatlich. Dabei haben Glasfaserkunden sogar einen Vorteil: Sie bekommen 200 Mbit/s Upstream während Vodafone technisch bedingt nur 50 Mbit/s liefern kann. Dafür hat Vodafone die deutlich bessere Abdeckung und kann über 20 Millionen Haushalte versorgen.

Details zur Vodafone CableMax-Aktion

Neukunden Aktionszeitraum verlängert bis 28.11.2023

keine Einmalkosten, 175 Euro Startguthaben

49,99 Euro monatlich

Vertragslaufzeit: mindestens 24 Monate, danach monatlich kündbar

hier direkt bestellen

Ein direkter Vergleich zeigt, das Vodafone durch das Aktionsangebot in Kombination mit dem Startguthaben dennoch deutlich vor 1&1 liegt. Denn bei 1&1 fallen zusätzlich Einrichtungskosten von knapp 70 Euro an, während Vodafone auf Einmalkosten komplett verzichtet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Zu beachten gibt es bei beiden Anbietern, dass diese in den vergangenen Monaten durch Preiserhöhungen auffielen – auch für Bestandskunden. Dabei waren ausdrücklich auch Kunden betroffen, die eigentlich dauerhaft gültige Monatspreise mit ihrem Anbieter abgeschlossen hatten. Ob und wie lange die jetzt als dauerhaft gültigen beworbenen 49,99 Euro also wirklich gelt, muss man abwarten. Zum Vergleich: Die Telekom berechnet beim Gigabit-Anschluss knapp 80 Euro monatlich ohne jegliche Neukundenpromotion.

Jetzt weiterlesen Alternativen zu Vodafone: Internet per Kabel im Vergleich