So ruiniert Online-Shopping deinen Schufa-Score

Was tun, wenn der Fernseher plötzlich streikt oder die Partnerin unbedingt eine neue Couch will, es auf deinem Konto aber eher mau aussieht? Kein Problem, mag sich manch einer denken und weiß, sich auch ohne Kredit der Hausbank zu helfen. „Buy now, pay later“ heißt die Zauberformel, die in den vergangenen Jahren im Onlinehandel zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Dabei kaufst du einen Artikel, musst ihn aber erst viel später bezahlen. Je nach Anbieter sind das bis zu 60 Tage, bis du die Rechnung begleichen kannst. Alternativ kannst du auch ganz einfach einen verzinsten Ratenkauf starten. Doch das hat Auswirkungen auf deinen Schufa-Score.

„Buy now, pay later“ ist kein Kauf auf Rechnung

Zumeist geht das über Dienstleister wie Klarna oder PayPal, manchmal auch über andere vom Versandhändler beauftragte Finanzdienstleister. Dabei musst du oft nicht mehr als eine Checkbox aktivieren und schon geht die Maschinerie los. Letztlich schließt du mit jedem „Buy now, pay later“ Vertrag aber einen Ratenkredit ab. Darauf weist Check24 hin und warnt zusammen mit Verbraucherschützern und Schufa vor dem Risiko.

Denn mit einem solchen Mini-Ratenkauf zahlst du enorm hohe Zinsen. Auch wenn es günstig aussieht, zahlst du bis zu 18 Prozent Zinsen – nur um einen Artikel über einige Monate hinweg abstottern zu können. Das Problem: Hast du mehrere solcher Käufe parallel laufen, so kannst du schnell in eine Überschuldung geraten. Die zahlreichen vermeintlich kleinen Beträge setzen dir am Ende deutlich zu.

Das ist die Folge für deinen Schufa-Score

Hinzu kommt, dass du auch, wenn du den gesamten Einkauf nur 30 oder 60 Tage später auf einmal bezahlst, ein kurzfristiges Darlehen in Anspruch nimmst. Denn die Finanzdienstleister wie Klarna prüfen bei der Schufa, ob du überhaupt kreditwürdig bist. Bei einem normalen Kauf auf Rechnung, was heute nur noch wenige Unternehmen anbieten, geschieht das oftmals nur initial, aber nicht mehr bei jedem Kauf. Laut Klarna und Check24 wirken sich diese Anfragen auf deinen Schufa-Score aus. Hast du zu viele Anfragen und parallele Kleinkredite, kann es dir passieren, dass du bei einem wirklich großen Kredit für das Auto oder das Haus eine Absage deiner Bank bekommst.

Der Rat von Check24, wenn du dringend einen neuen Fernseher, eine Waschmaschine oder ähnliches kaufen musst: Nutze einen normalen Ratenkredit. Diese sind zumindest günstiger als die Buy now pay later-Offerten.