Erschreckend: So verschmutzt dein Handy die Weltmeere

Dass Smartphones die Weltmeere verunreinigen, daran denken viele wohl erst einmal nicht. Vielmehr ist es der alltäglich genutzte Plastikmüll das erste Bild bei Ozean- und Umweltverschmutzung, das im Kopf Gestalt annimmt. Ein Forscherteam aus Norwegen geht allerdings davon aus, dass auch Handys beziehungsweise dessen Bestandteile die Meere verschmutzen. Das berichtet Heise Online. Konkret geht es um die sogenannten „Seltenen Erden“, bei denen es sich um insgesamt siebzehn recht weiche und silbrig glänzende Metalle handelt.

Schon der Abbau dieser Metalle belastet die Umwelt drastisch. Doch wie das norwegische Forscherteam rund um die „Elementary“-Projektmanagerin Julia Farkas erklärt, verhalten sich Seltene Erden nach dem Einsatz in einem Smartphone in der Umwelt anders, obwohl sie eigentlich ein natürlicher Rohstoff sind. Das komme durch den Zusatz, mit dem man die Metalle behandelt, bevor sie in Handys verarbeitet werden.

→ Handy verkaufen: Mach dein altes Handy ganz einfach zu Geld

Wie verschmutzen Handys die Weltmeere?

Die Forscher wollen nun herausfinden, inwiefern sich Seltene Erden als Elektroschrott in Handys auf die Ozeane auswirken und wie sie die Küstenregionen verschmutzen. Aktuell ist nur wenig darüber bekannt, wie sich Seltene Erden im Wasser verhalten. Erstes Ziel des Elementary-Projekts ist, norwegische Gewässer zu untersuchen und die Konzentration der Metalle im Wasser zu untersuchen. Dabei konnten die Forscher bereits diverse Hotspots in Norwegen ausmachen, wie etwa die Küstenstadt Trondheim. Die entnommenen Wasserproben wollen die Forscher dann mit weiteren Hintergrundinformationen von Seltenen Erden in Vergleich setzen. So will die Gruppe den menschlichen Einfluss herausarbeiten.

Darüber hinaus schauen sich die Forscher aus Dänemark, Norwegen und Deutschland auch weitere Organismen, wie Seetang, Muscheln und Fische, im Zusammenhang mit den Seltenen Erden an.

→ Die 12 besten Tipps, was du mit deinem alten Smartphone machen kannst

Zustand und Einflüsse nicht absehbar

Die Proben untersucht die Forschergruppe unter verschiedenen Gesichtspunkten. Wie und vor allem warum gelangen die Seltenen Erden vom Handy aus in die Meere? Spielt der Zustand des Smartphones dabei eine Rolle? Unklar ist, wie Elektroschrott in die Meere gelangt. Laut Farkas ist es zudem nicht absehbar, welche Einflüsse der Schrott auf die Ozeane sowie darin lebenden Organismen hat.