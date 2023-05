Smartphone-Verbot: MediaMarkt, Otto und Co. müssen handeln

Seit fast einem Jahr streitet sich Nokia mit dem chinesischen Konzern BBK vor Gericht. Zu BBK gehören die Smartphone-Marken Oppo, OnePlus, Realme und Vivo. Grund des Streits sind Patentgebühren, die Nokia von BBK für jedes verkaufte Gerät einfordert. Daher hat ein deutsches Gericht den Verkauf der Smartphones auf den eigenen Websites der Hersteller bereits im vergangenen Jahr bis auf Weiteres untersagt. Doch jetzt eskaliert der Streit weiter.

Nach dem ersten Gerichtsurteil haben sich Oppo, OnePlus, Realme und Vivo den Verkauf auf den eigenen Websites eingestellt und auch das Marketing in Deutschland weitestgehend eingestellt. Bei Händlern wie MediaMarkt und Co. sind die Smartphones jedoch weiterhin mühelos erhältlich. Auch gerade erst vorgestellte Modelle, wie das neue OnePlus 11.

In einem weiteren Prozess hat das Landgericht Mannheim nun abermals zugunsten von Nokia entschieden und verbietet auch Einzelhändlern den Verkauf. Demnach müssen MediaMarkt und Co. die entsprechenden Handys aus dem Verkauf nehmen. Betroffen sind alle Smartphones von Oppo, OnePlus, Realme und Vivo.

Folgende Händler sind von dem Gerichtsurteil betroffen: Brodos, Komsa, Otto, Cyberport, Drillisch, 1&1, Logitel, Expert, Freenet, und MMS-E-Commerce (MediaMarkt und Saturn). Die meisten Händler haben bereits auf das Urteil reagiert und die Smartphone-Marken aus ihrem Online-Sortiment genommen. In der kommenden Woche dürften die entsprechenden Geräte auch aus den Ladengeschäften verschwinden.

Bereits im März sind Gerüchte aufgetaucht, dass sich Oppo und Co. komplett aus dem deutschen Markt zurückziehen wollen. Auch andere Länder wie Frankreich, UK und die Niederlande sollen betroffen sein. Wir haben bezüglich der Gerüchte damals bei Oppo nachgefragt. In einem Statement uns gegenüber versicherte Oppo damals dem europäischen Markt treu zu bleiben und weiterhin Produkte auf den Markt zu bringen.

OPPO and OnePlus are committed to all the existing European markets. We had a great start in 2023 with the successful launches of several products in Europe and have a line-up of upcoming products for the rest of the year. As always, OPPO and OnePlus will continue to provide more innovative products and the best-in-class service for users moving forward.



Übersetzt: „OPPO und OnePlus fühlen sich allen bestehenden europäischen Märkten verpflichtet. Wir hatten einen großartigen Start in das Jahr 2023 mit der erfolgreichen Markteinführung mehrerer Produkte in Europa und haben eine Reihe von Produkten für den Rest des Jahres geplant. Wie immer werden OPPO und OnePlus auch in Zukunft weitere innovative Produkte und den besten Service für die Nutzer anbieten.“



Ellie He (Oppo EU PR-Team)