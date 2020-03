Die vielleicht wichtigste Botschaft vorab: Es gibt ein neues Update von Google. Der März-Patch für Android-Smartphones steht jetzt zur Verfügung und behebt verschiedene neu entdeckte Sicherheitslücken – unter anderem auf Pixel-Smartphones und verschiedenen Samsung-Modellen. Andere Hersteller reichen diesen Patch im Laufe der kommenden Wochen nach.

Für alle Nutzer von Pixel-4-Smartphones aus dem Hause Google ist der März aber nicht nur mit einer verbesserten Smartphone-Sicherheit verbunden, sondern auch mit einem Pixel Feature Drop. Damit ist ein umfangreiches Update für die Smartphones gemeint, das neue Funktionen auf die Google Handys bringt.

So wird zum Beispiel die Motion Sense Funktion erweitert. Heißt: Neben der Song-Steuerung zum vorherigen oder nächsten Track per Gestensteuerung, ist es jetzt auch möglich, Musik zu pausieren oder weiterspielen zu lassen, indem du deine flache Hand über das Display hältst. Das klappt nach Angaben von Google auch, wenn das Display gesperrt ist. Bei Video-Anrufen mit der App Google Duo kannst du nach einem entsprechenden Update neue AR-Effekte nutzen. Die Effekte passen sich deinem Gesichtsausdruck an und bewegen sich über den gesamten Bildschirm.

Verbessert hat Google auch die Funktion der Frontkamera beim Pixel 4. Sie kann ab sofort Tiefeninformationen speichern, was Porträts nach Angaben von Google besser aussehen lässt, den Color-Pop-Effekt noch knalliger darstellt und sogar das Posten von 3D-Fotos auf Facebook möglich macht. Und für alle Emoji-Fans: Das Emoji-12.1-Update bringt 169 neue Emojis auf dein Pixel-Smartphone.

Für alle Pixel-Nutzer besteht nun außerdem ein schnellerer Zugriff auf Google Pay. Einfach den Ein/Aus-Schalter gedrückt halten und durch die hinterlegten Kreditkarten, Flugtickets und mehr wischen. Auf einen Blick sind dann auch die Notfallkontakte und hinterlegten medizinischen Informationen sichtbar.

Freunde des Android Darkmode (Dunkelmodus) können nach dem Update auf Wunsch noch schneller zwischen dem dunklen und hellen Hintergrund wechseln. Außerdem besteht die Möglichkeit, Zeiten festzulegen, wann der dunkle Modus automatisch aktiviert werden soll, um sich beispielsweise Sonnenauf- und –untergang anzupassen – je nachdem, wo ihr gerade seid.

Außerdem neu: WLAN-Netzwerken lassen sich nun Regeln zuweisen. Verbindest du dich etwa mit dem Uni-Netzwerk oder mit dem WLAN auf der Arbeit schaltet sich dein Handy auf Wunsch automatisch stumm.

Samsung

Samsung hat in den zurückliegenden Tagen in Sachen Smartphone-Updates so richtig abgeliefert. So stehen für viele Modelle neuerdings die Februar-Patches von Google zur Verfügung, neue und ehemalige Flaggschiff-Modelle wie das Galaxy S10, Galaxy S9, Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ und zum Beispiel auch das Samsung Galaxy M30s profitieren sogar schon vom März-Update. Doch das ist lägst nicht alles.

Samsung Galaxy A70

Android 10 samt angepasster Nutzeroberfläche One UI 2.0 steht schon seit einigen Tagen für das Samsung Galaxy A70 zur Verfügung. Entsprechende Berichte sind aus Osteuropa zu vernehmen, sodass das Update schon bald auch nach Deutschland kommen dürfte – sofern keine schwerwiegenden Fehler auftauchen.

Galaxy S20 Ultra

Auch wenn das Samsung Galaxy S20 Ultra hierzulande noch gar nicht verfügbar ist, steht für das neue Flaggschiff-Smartphone der Südkoreaner schon das erste große Update zur Verfügung. Du kannst es voraussichtlich direkt installieren, wenn du dir das Handy in den kommenden Wochen kaufst und einrichtest.

Laut Berichten aus Südkorea verbessert die Firmware-Aktualisierung vor allem die Kamera und infolgedessen die von dir geschossenen Aufnahmen. Optimierungen wurden dem Vernehmen nach zudem am automatischen Blitz vorgenommen. Einen kleineren Fehler beim Autofokus, den erste Tester bei dem neuen Gerät zuletzt bemängelten, will Samsung erst zu einem späteren Zeitpunkt beseitigen.

Samsung Galaxy S10 / Note 10 / Note 10 Plus

Für das Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 10 und das Galaxy Note 10+ kannst du unterdessen ein Update installieren, das nicht nur mehr Sicherheit auf das Smartphone schaufelt, sondern auch einen nervigen Bug beseitigt. Bei bestimmten Wischgesten werden nämlich in noch aktiven Apps Befehle ausgeführt, die gar nicht hätten ausgeführt werden sollen. Dieses Problem ist mit dem neuesten Note- und S-10-Update aus der Welt geschafft. Außerdem neu: Eine feinere Gesichtserkennung.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Seit Ende Januar ist auf ersten Märkten das Samsung Galaxy Note 10 Lite zu haben und jetzt bekommt das Smartphone das erste größere Software-Update. Los geht es in Indien und Russland, weitere Länder folgen in den kommenden Wochen.

Laut Release Notes verbessert sich nicht nur die Reaktionsfähigkeit des Fingerabdrucksensors, sondern auch die Software der Smartphone-Kamera. Zudem hat Samsung nach eigenen Angaben Optimierungen am Auflade-Algorithmus vorgenommen und die Touchscreen-Performance verbessert.

Samsung Galaxy S10 Lite

Vorerst nur in Indien, bald aber möglicherweise auch in anderen Ländern verfügbar: Ein Update für das Samsung Galaxy S10 Lite. Als besondere Neuerung steht nach dem Update eine neue 16:9-Videofunktion zur Verfügung, die Aufnahmen in UHD mit 60 fps ermöglicht. Zudem hat Samsung nach eigenen Angaben die Stabilität und Qualität der Kamera-App verbessern können.

Samsung Galaxy S8 / Note 8

Bekommt das Samsung Galaxy Note 8 Android 10? Bekommt das Galaxy S8 Android 10? Fragen wie diese erreichen die Redaktion von inside digital regelmäßig. Und zumindest mit Blick auf die beiden oben genannten Smartphones lautet die Antwort: Nein. Das berichtet zumindest das für gewöhnlich gut informierte Fachportal Sammobile. In den zurückliegenden Monaten hatte es immer wieder widersprüchliche Informationen zu einem Android-10-Update für die beiden Smartphones aus dem Jahr 2017 gegeben. Nun scheint die Marschrichtung klar. Android 10 soll es nicht geben, weitere Software-Updates aber durchaus.

Xiaomi

Bei Xiaomi steht ab sofort ein Update auf Android 10 zur Verfügung. Und zwar für die Modelle Redmi Note 8 Pro und Mi A3. Für das Mi A3 war das Update auf Android 10 schon länger angekündigt worden, bisher aber nicht verfügbar. Das ist jetzt anders, doch du solltest mit dem Update wohl noch ein bisschen warten.

Denn offenbar hat Xiaomi einige Fehler im Rahmen seiner Beta-Tests übersehen. Nutzer berichten, dass SD-Karten nicht mehr erkannt werden und auch der Fingerabdrucksensor nicht mehr so funktioniert, wie er soll. Zudem kann es vorkommen, dass die Kamera-App im Pro-Modus abstürzt und neu gestartet werden muss. Die Folge: Inzwischen ist das Update seitens Xiaomi zürückgezogen worden. Eine Aktualisierung (vorerst) nicht mehr möglich.

Von Xiaomi heißt es dazu: „Xiaomi ist sich der Probleme bewusst, über die Benutzer nach der Aktualisierung ihres Mi A3 auf Android 10 berichtet haben. Unsere Teams arbeiten derzeit an der Behebung dieser Probleme und streben an, innerhalb des Monats März ein OTA-Update für alle Mi A3-Benutzer zu veröffentlichen.“

Für das Xiaomi Redmi Note 8 Pro sind aktuell noch keine schwereren Update-Fehler bekannt.

Motorola

Etwas ruhig ist es in den vergangenen Wochen rund um Smartphone-Updates aus dem Hause Motorola geworden. Schon recht früh stand der Android-Patch aus dem Monat Januar für das Motorola One Vision und das Motorola One Zoom zur Verfügung. Jetzt kannst du den Februar-Patch herunterladen, wenn du das Moto One nutzt. Viele andere aktuelle Moto-Modelle verharren aber weiter auf dem Patch-Level von Dezember vergangenen Jahres.

Realme

Hierzulande ein noch eher unbekannter Anbieter, aber stark wachsend ist der chinesische Hersteller Realme. Offiziell ist Realme in Deutschland noch nicht gestartet, doch hinter den Kulissen wird daran schon fleißig gearbeitet. Ehe es so weit ist, sind Realme-Smartphones unter anderem über auf den Import aus Asien spezialisierte Händler zu bekommen. Und für das Realme 5 Pro und das Realme X kannst du jetzt von einem Update auf Android 10 profitieren. Mit dabei ist auch eine angepasste Nutzeroberfläche der Realme UI inklusive eines verbesserten Dark Mode.

Honor

Einige der gegenwärtig beliebtesten Smartphones der Huawei-Tochter Honor sind die Modelle Honor 20, Honor 20 Pro und Honor View 20. Über die (HiCare-)Support-App kannst du ab sofort mit etwas Glück ein Update auf Android 10 installieren, berichten mehrere Nutzer im Android-Hilfe-Forum und bei Twitter. Mit an Bord ist auch eine Anpassung auf die Benutzeroberfläche Magic UI 3.0. Wichtig: Das Update steht noch nicht auf allen Geräten zur Verfügung, du musst gegebenenfalls also noch etwas Geduld mitbringen, ehe du eine Aktualisierung starten kannst.

OnePlus

Gute Nachrichten gibt es auch für alle, die das OnePlus 6 oder das OnePlus 6T nutzen. Denn für beide Smartphones steht jetzt die Firmware-Version OxygenOS 10.3.2. zur Verfügung. Neben dem Android-Patch für Februar sind auch ein paar Fehlerbeseitigungen und Leistungsoptimierungen an Bord des Updates. So behebt der neu bereitgestellte Patch auch einen Bug, der das Display unter bestimmten Bedingungen flackern ließ, wenn es entsperrt werden sollte.

Alle hier genannten Updates stehen ab sofort auf ersten Smartphones zur Verfügung. Wichtig zu wissen ist aber, dass die Firmware-Aktualisierungen nach und nach über die Update-Server abrufbar sind. Du bekommst einen Hinweis auf dein Smartphone-Display, sobald ein entsprechendes Update für dich zur Verfügung steht. Manchmal kannst du ein Handy-Update aber auch schneller installieren. Einfach in den Einstellungen deines Smartphones manuell nach einem Update suchen und vielleicht hast du Glück und kannst schon eine Aktualisierung durchführen.