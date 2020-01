Neben Fernsehern und Notebooks ist Smart Home das große Thema der CES. Zahlreiche Hersteller stellen ihre neuen Produkte vor. Wir geben dir hier den Überblick über die Highlights der Messe.

Smartes Türschloss von Netatmo

Der für smarte Wetterstationen bekannte Hersteller Netatmo hat auf der CES 2020 ein smartes Türschloss vorgestellt. Dieses lässt sich nicht nur mit der App des Herstellers, sondern auch per NFC mithilfe von mitgelieferten Schlüsseln entsperren. Über die App lassen sich dabei beliebig viele Schlüssel verwalten.

Auch Gäste können per App eingeladen werden. Dies ist besonders bei der Vermietung per Airbnb und anderen Plattformen hilfreich. Zur Installation muss das bestehende Türschloss ersetzt werden. Das Schloss von Netatmo erfüllt dabei die höchsten europäischen Sicherheitsanforderungen und speichert Zugangsberechtigungen lokal und nicht in der Cloud ab. Ein Abo für einen Cloud-Dienst wird daher auch nicht benötigt.

Smarte Kameras von Anker

Die eufyCam 2 ist eine Smart-Home-Kamera für innen und außen. Sie bietet eine Full-HD-Auflösung und liefert laut Anker dank integrierter Nachtsicht-Funktion auch bei absoluter Dunkelheit ein gutes Bild.

Im Gegensatz zum Vorgänger, der eufyCam 2C kommt die eufyCam 2 laut Herstellerangaben mit einer doppelt so langen Akkulaufzeit von 356 Tagen daher. Die Kameras speichern ihre Aufnahmen lokal auf einer mitgelieferten Basisstation. Dadurch landen keine persönlichen Aufnahmen in irgendeiner Cloud und es fällt auch keine Abogebühr an. In den kommenden Monaten sollen die Kameras auf Wunsch Aufnahmen per Home Kit Secure Video in Apples iCloud speichern können. Bereits jetzt lassen sich die Kameras in Apples HomeKit einbinden und per Alexa und dem Google Assistant steuern. Die Kameras sind im Zweierpack inklusive Basisstation für 350 Euro erhältlich. Weitere Kameras können für 150 Euro erworben werden.

Smarter Wasserhahn von Moen

Ein weiteres Produkt was im Alltag wirklich praktisch sein kann ist der smarte Wasserhahn der eher unbekannten Firma Moen. Dieser lässt sich einerseits dank klassischem Griff wie ein normaler Wasserhahn verwenden, aber auch per Alexa steuern. So lassen sich per Sprachbefehl Mengen von einem Esslöffel bis 60 Litern ausgeben. Auch die Temperatur lässt sich beliebig festlegen. Über die App des Herstellers kann man eigene Voreinstellungen festlegen um zum Beispiel eine Tasse oder einen Topf mit der richtigen Menge Wasser zu füllen. Details zur Verfügbarkeit und zum Preis verrät Moen jedoch noch nicht.

Smarte Kameras von Arlo

Arlo stellt bereits seit einigen Jahren smarte Sicherheitskameras her. Das neustes Modell, die sogenannte „Flutlicht-Kamera“ kommt wie der Name verrät mit zwei leistungsstarken LEDs auf den Markt. Die Kamera selbst bietet eine 2K-Auflösung und ein 160 Grad Sichtfeld. Details zum Preis und zur Akkulaufzeit hat Arlo jedoch noch nicht verraten. Käufer der neuen Kamera sollen das Arlosmart-Abo mit Cloud-Speicherung 3 Monate kostenlos nutzen können.

CES hat gerade erst begonnen

Die CES in Las Vegas hat gerade erst begonnen und läuft noch bis Freitag. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig, um dich über die Smart-Home-Highlights der CES 2020 auf dem Laufenden zu halten.

