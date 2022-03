Smart Home vor dem Aus! Dieser Anbieter zieht den Stecker

RWE Smart Home war vor zehn Jahren eines der ersten Systeme, die auf ein vernetztes Zuhause, das Sparen von Energie und einem automatisierten Heim setzte. Mit dem Energiekonzern RWE im Rücken hatte das System eine große Reichweite – weit über die eigenen Stromkunden hinaus. Über ein Cloudsystem war die eigene Wohnung per Smartphone sogar fernsteuerbar – damals längst keine Selbstverständlichkeit. 2016 wechselte die Smart-Home-Ausgründung dann bei der neu gegründeten Tochtergesellschaft Innogy, landete dann aber letztlich bei der Livisi GmbH. Inzwischen kümmert sich die Firma Nagarro iQuest um das System, für das schon länger keine neuen Geräte mehr verkauft werden. Jetzt kündigt man das Aus des Systems an.

Bei Livisi handelt es sich um ein proprietäres System. Das bedeutet, die Komponenten sind nur mit der eigenen Zentrale kompatibel. Denn Livisi verwendet ein Funkprotokoll, das die Weiterverwendung in anderen Systemen unmöglich macht. Doch wer Livisi nutzt, muss jetzt nicht in Panik ausbrechen. Denn die Einstellung des Systems erfolgt erst zum 1. März 2024. Bis dahin soll der Zugriff aus der Ferne weiter möglich sein und auch der Kundenservice arbeitet noch weiter.

Lokales Livisi-System soll kommen

Und selbst 2024 soll dann nicht ein Haufen Elektroschrott entstehen. Denn Livisi arbeitet nach eigenen Angaben an einer Möglichkeit, dass du deine Geräte weiterhin mit deiner Zentrale verwenden kannst. Das erfolgt dann aber rein lokal. „Das lokale SmartHome ist bereits sehr weit fortgeschritten und wir haben vor einigen Wochen mit den Betatests begonnen“, heißt es von Livisi in einer Mail an die Kunden. Die Einbindung in andere Cloud-Systeme wird aber auch damit nicht möglich. Allerdings arbeitet Livisi verstärkt mit Open Source Smart-Home-Systemen zusammen und hat mit der Integration in HomeAssistant begonnen. Mit ioBroker und OpenHab ist Livisi Smart Home schon nutzbar. Ob allerdings jene Kunden, die bisher auf ein geschlossenes Smart-Home-System gesetzt haben, sich mit solchen Lösungen auseinandersetzen wollen, darf bezweifelt werden.

Seit geraumer Zeit gibt es neue Geräte für das Smart-Home von Livisi nur noch auf dem Gebrauchtmarkt. Langfristig wird dir also langfristig nichts anderes übrig bleiben, als die ein neues Smart-Home-System zu suchen.