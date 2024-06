Schon am vergangenen Samstag war die Verwirrung bei vielen EM-Zuschauern groß. Das Spiel Ungarn gegen die Schweiz war weder bei ARD und ZDF noch bei RTL zu finden. Gleiches passiert heute um 15 Uhr. Slowenien vs. Serbien gibt es bei keinem der drei Sender live zu sehen – und doch kannst du das Spiel live sehen.

Slowenien vs. Serbien gibt es nur hier

Die TV-Rechte für die Fußball-EM 2024 in Deutschland liegen grundsätzlich bei der Deutschen Telekom. Sie hatte die kompletten TV-Rechte für das Turnier für Deutschland für ihren Streaming-Dienst Magenta TV erworben. Dass du die meisten Spiele dennoch im Free-TV sehen kannst, ist einem Deal mit den öffentlich-rechtlichen Sendern und RTL zu verdanken. Sie haben Sublizenzen für jeweils einen Teil der Spiele bei den Bonnern erworben. Doch einige Spiele hat Magenta TV exklusiv behalten – so auch Slowenien gegen die Schweiz.

Um das Spiel sehen zu können, musst du also Magenta TV-Kunde werden. Das allerdings ist nicht problematisch: Das Abo kostet gerade einmal 10 Euro monatlich und kann auch monatlich gekündigt werden. Auch ein Telekom-Anschluss ist nicht notwendig. Sehen kannst du die Spiele dann überall, wo es eine App für Magenta TV gibt. Das ist der Fall bei vielen Smart-TV-Geräten (außer LG), Amazon Fire TV, dem Google Chromecast und Xiaomi TV Stick. Auch per Webbrowser kannst du das Spiel sehen. Auf der eigenen Hardware von Magenta TV, die zu zusätzlich kaufen oder mieten kannst, gibt es zudem alle Spiele in (hochgerechnetem) UHD.

Bleibt zu hoffen, dass die kurzfristige Buchung beim heutigen Spiel besser funktioniert, als am vergangenen Samstag. Hier war die Telekom mit dem plötzlichen Buchungsaufkommen beim Exklusiv-Spiel überfordert und das Produkt war über Stunden nicht buchbar. Offenbar hatten mehrere Tausend Kunden kurzfristig versucht, das Abo zu buchen.

Slowenien gegen Serbien bleibt übrigens nicht das letzte Exklusiv-Spiel, das die Telekom zeigt. Am 23. Juni folgt noch Schottland gegen Ungarn, das parallel zum Spiel Deutschland gegen Schweiz angepfiffen wird. Auch ein weiteres Abschlussspiel der Gruppenphase und ein Achtelfinale werden nur bei Magenta TV zu sehen sein. Welche, ist noch nicht bekannt.