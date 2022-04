Sky: Zwei Sender vor dem Aus - diese Programme verschwinden

Wie mehrere Mediendienste übereinstimmend berichten und Sky in seinen Onlineforen bestätigt, werden ab Sonntag zwei bisherige Partnersender nicht mehr mit einem Sky-Abo zu entschlüsseln sein. Eine offizielle Kommunikation gegenüber den Kunden gibt es bislang nicht. Für Abonnenten wird es somit Sonntag eine negative Überraschung geben. Nur durch das Fehlen der Sender in der TV Digital in der Sky-Edition könnten Zuschauer bisher auf die Veränderung aufmerksam geworden sein. Aktuell bewirbt Sky die Programme sogar noch in den Programmübersichten der einzelnen Pakete auf seiner Webseite.

Bei den beiden Sendern handelt es sich um den Filmsender Kinowelt TV und das Musikprogramm Stingray Classica. Beide gehören nicht zu den Aushängeschildern von Sky, haben aber für den ein oder anderen Zuschauer sicher ihre Berechtigung und auch Fans. Beide hatten gemein, dass sie als lineares Programm über Sky nur in SD zu empfangen war. Das entspricht nicht mehr dem Anspruch des Pay-TV-Senders.

Mit dem Aus von Kinowelt TV werden auch die On-Demand-Inhalte von Sky Q und Sky Go verschwinden. Über diesen Weg kamen auch Zuschauer, die die beiden Sender nicht in ihrer Programmliste hatten, immer wieder in Verbindung mit dem Sender. Zu empfangen ist Kinowelt TV weiterhin über Vodafone (Vodafone Premium), Magenta TV der Telekom (Film oder Big TV), Pyur (Premium TV/Premium TV Plus) und zahlreiche regionale Netzbetreiber, die den Dienstleister M7 als Lieferanten nutzen.

Das ist die Begründung für das Aus der Sky-Partner-Sender

Gegenüber dem Medienmagazin DWDL teilte ein Sprecher von Sky mit, dass sich das Senderportfolio „stark an den Wünschen unserer Zuschauer“ orientiere. Dementsprechend passe man es regelmäßig an. Sky werde auch weiter ein „herausragendes Filmangebot“ bieten, zitiert DWDL den Sprecher weiter. Er verwies zudem auf den in diesem Jahr geplanten Start des Streamingdienstes Paramount+. Dieser wird für Kunden mit dem Cinema-Paket ohne Zusatzkosten freigeschaltet.

Aktuell haben Sky-Kunden noch die Möglichkeit, sich Apple TV+ für drei Monate kostenlos zu aktivieren. Die Aktion wird jedoch nach aktuellem Stand am 13. Mai beendet.