Sky und Sky Ticket: Pay-TV und Video Streaming mit enormen Neuheiten

Auch wenn in diesen Tagen vielerorts die Sonne vom Himmel lacht und es viele Menschen an die frische Luft zieht, freuen sich Abonnenten von Sky (Pay TV) und Sky Ticket (Video on Demand) schon die bevorstehenden Film- und Serien-Neustarts. Wir geben dir einen Überblick zu den packenden Neuheiten.

Neue Serien bei Sky im April 2022

„Billions“ Staffel 6

Einer der Höhepunkte im Segment der Serienneustarts ist im April 2022 die bereits sechste Staffel von „Billions“. Sie startet am 6. April 2022 und natürlich geht es wieder um die Machenschaften rund um die New Yorker Wallstreet. Mike Prince (Corey Stoll) tritt seine neue Position als Boss von Axe Capital an. Sofort beginnt er, aus der Firma sein eigenes Imperium zu erschaffen. Dazu gehört auch eine radikal neue Investmentstrategie – die das Team schockiert. Doch für wie viele aus der Belegschaft gibt es überhaupt eine Zukunft bei Michael Prince Capital? Staatsanwalt Chuck (Paul Giamatti) sinnt unterdessen auf Rache. Er nimmt sich vor, die gesamte Milliardärs-Klasse New Yorks zu Fall zu bringen. Ganz oben auf seiner Liste: Mike Prince.

„9-1-1: Lone Star“ Staffel 3a

Mehr Action als Thriller: „9-1-1: Lone Star“. Und im ersten Teil der dritten Staffel geht es ab dem 6. April 2022 natürlich einmal mehr um gefährliche Notfalleinsätze. Und dieses Mal steht ein Schneesturm im Fokus. Denn eine überraschend aufziehende Kaltfront sorgt für Chaos in Austin. Sturm, Schnee und Eis legen die texanische Großstadt lahm. Gebäude stürzen unter den Schneemassen ein, Menschen drohen in Schneestürmen zu erfrieren. Feuerwehrmann Owen (Rob Lowe) und das Team der Station 126 müssen zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

„La Brea“ Staffel 1

Und dann wäre da noch „La Brea“. Ab dem 24. April 2022 kannst du dich bei Sky One immer sonntags zur Prime Time um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf ein wahres Fantasy-Abanteuer freuen. Mitten in Los Angeles tut sich eines Tages unvermittelt ein gigantisches Loch im Boden auf. Katastrophenalarm! Auch Eve und ihr Sohn Josh (Natalie Zea, Jack Martin) werden mit Hunderten anderen in die Sinkhöhle hinabgerissen – und landen in einer prähistorischen Welt mit ausgestorbenen Tieren und Spuren einer primitiven Zivilisation.

Eves Tochter Izzy (Zyra Gorecki) schafft es, sich an der Oberfläche zu halten. Mit ihrem Vater – Eves Ex-Mann Gavin (Eoin Macken) – versucht sie, eine Mission in den Untergrund zu organisieren. Sind die seltsamen Visionen, die Gavin seit Jahren plagen, der Schlüssel zur Rettung seiner Familie?

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir auf einen Blick, auf welche neuen Serien du dich im Pay TV bei Sky und als Video-on-Demand-Kunde von Sky Ticket in den kommenden Wochen freuen kannst.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Halo 1 25. März 2022 Sky Atlantic Die Goldbergs 9 28. März 2022 Sky Comedy 9-1-1: Lone Star 3a 6. April Sky One Billions 6 6. April 2022 Sky Atlantic Somebody Somewhere 1 7. April Sky Comedy Die Morde von Starved Rock 1 8. April 2022 Sky Crime McMillion$ 1 15. April 2022 Sky Crime La Brea 1 24. April 2022 Sky One The Gilded Age 1 22. April 2022 Sky Atlantic Barry 3 [OV] 25. April 2022 Sky Ticket / Sky Q Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie 1 25. April 2022 Sky Atlantic We Own This City 1 [OV] 26. April 2022 Sky Ticket / Sky Q Devils 2 [OV] 29. April 2022 Sky Ticket / Sky Q The Lazarus Project 1 April 2022 Sky Atlantic Almost Fly 1 2. Mai 2022 Warner TV Serie The Righteous Gemstones 2 7. Mai 2022 Sky Comedy Treadstone 1 12. Mai 2022 Warner TV Serie Tschugger 1 12. Mai 2022 Sky Comedy Das Boot 3 14. Mai 2022

statt urspr. 9. April 2022 Sky One The Rising 1 27. Mai 2022

[statt 11. März 2022] Sky Atlantic The Time Traveler’s Wife 1 Mai 2022 Sky Atlantic The Staircase 1 Frühjahr 2022 Sky Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky Das Boot 4 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock Unwanted 1 2023 Sky

Neue Filme bei Sky im April 2022

Oder soll es doch lieber ein Film sein? Als Abonnent des Pay-TV-Pakets Sky Cinema oder des Sky Ticket Entertainment + Cinema stehen einige interessante Video-Neustarts auf der Agenda.

Don’t Breathe 2 (1. April 2022)

Ted Bundy: No Man of God (6. April 2022)

Escape Room 2: No Way Out (Extended Cut) (8. April 2022)

Malignant (9. April 2022)

Rémi – Sein größtes Abenteuer (15. April 2022)

Paw Patrol: Der Kinofilm (16. April 2022)

Boss Baby – Schluss mit Kindergarten (17. April 2022)

Fireheart (18. April 2022)

OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika (22. April 2022)

Old (23. April 2022)

Venom: Let There Be Carnage (29. April 2022)

