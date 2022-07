Sky & DAZN tun sich zusammen: Bundesliga endlich wieder aus einer Hand

Wie die Pay-TV-Plattform Sky bekannt gibt, hat man zusammen mit DAZN ein Angebot zusammenstellen können, bei dem du mehr als 150 Euro im Jahr sparst im Vergleich zu den einzelnen Abos. Das Kombi-Angebot besteht aus dem Sky Bundesliga-Paket (inkl. Sky Entertainment) und dem DAZN-Komplettangebot mit App und linearen Kanälen für Satellit und Kabel in einem Jahresabo. Die Kosten dafür liegen bei monatlich 38,99 Euro. Bedenkt man, dass allein DAZN inzwischen schon fast 30 Euro monatlich kostet, ist das ein wirklich guter Preis. Allerdings: Das Angebot wird nicht von Dauer sein. Es ist nur bis Ende September buchbar.

Das Angebot von Sky und DAZN kommt pünktlich zum Start der Saison 2022/23. Am kommenden Freitag startet die 2. Liga in die Saison. Das Kombi-Angebot wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Wichtig: Das Angebot gilt nur in Kombination mit dem Sky-Receiver Sky Q. Über die Sky-Streaming-Plattform Wow ist es also nicht verfügbar. Nach einem Jahr Vertragsdauer steigt der Preis leider auf 61,99 Euro. Da das Abo aber eine Laufzeit von nur einem Jahr hast, kannst du es einfach rechtzeitig kündigen.

Die Ersparnis von insgesamt 156 Euro ergibt sich aus dem rabattierten Sky Jahresabonnementspreis (240 Euro) im Vergleich zum Sky Standardpreis (324 Euro) sowie aus dem rabattierten DAZN Jahresabo (227,88 Euro) im Vergleich zum regulären DAZN Jahrespreis (299,88 Euro).

Das Sky Bundesliga-Paket umfasst alle Bundesligaspiele an Samstagen inklusive der Sky Konferenz und dem Topspiel der Woche. Außerdem sind alle Spiele der 2. Bundesliga inklusive. Auf DAZN kannst du die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen. Außerdem zeigt DAZN die UEFA Champions League inklusive Konferenz. Nur ein (Top-)Spiel an jedem Dienstag ist exklusiv bei Amazon Prime zu sehen.

Wenn du wie bei diesem Angebot DAZN über Sky buchst, kannst du DAZN ganz normal über die DAZN-App nutzen. Es gibt sie für SmartTVs, Smartphones oder Tablets – aber auch für den Sky Q-Receiver. Aber sogar, wenn dein Internet mal nicht funktionieren sollte, ist DAZN verfügbar. Denn du kannst das Beste von DAZN auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Kanälen DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) sehen. Die beiden linearen DAZN-Kanäle stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben. Bei einem Direkt-Abo über DAZN sind sie nicht freigeschaltet.

Jetzt weiterlesen Sky krempelt Sender um: Das ändert sich für dich