Sky jetzt so günstig wie nie: Besser fernsehen - HD inklusive

Du willst besseres Fernsehen? Dann macht dir Sky jetzt das perfekte Angebot. Denn mit Sky siehst du ab sofort das beste Pay-TV-Angebot in Deutschland und Österreich zu günstigeren Konditionen – und in HD-Qualität jetzt ohne Aufpreis. Wenn das mal kein Grund ist, zuzuschlagen, um in die bunte Welt des Bezahlfernsehens einzutauchen. Die neuesten Serien, die besten Filme, Top-Livesport und vieles mehr erwarten dich. Du entscheidest, welche der insgesamt sechs Pakete für dich freigeschaltet werden. Den passenden Receiver inklusive 1 TB großer Festplatte für Aufnahmen deiner Lieblingsinhalte bekommst du von Sky kostenlos dazu.

Sky jetzt günstiger – so preiswert wie noch nie

Wie günstig Sky jetzt tatsächlich ist, zeigt exemplarisch ein Blick auf das Komplett-Angebot. Wenn du dir alle Pakete von Sky freischalten lässt, musstest du dafür in der Vergangenheit knapp 80 Euro bezahlen. Jetzt sind es nur noch 52,50 Euro. Das sind fast 35 Prozent weniger! Dafür bekommst du Zugriff auf die folgenden Pakete:

Und das Beste: Alle Sender, die in den einzelnen Paketen über Satellit oder im von dir genutzten Kabelnetz in HD-Qualität zur Verfügung stehen, kannst du ohne Aufpreis nutzen. So wird das Pay-TV-Erlebnis für dich noch brillanter.

Sky Pakete – Diese Inhalte warten auf dich

Wenn dir das Komplett-Paket zu teuer ist, hast du natürlich auch die Möglichkeit, günstiger dabei zu sein. Denn zum Entertainment-Paket für 12,50 Euro pro Monat kannst du jedes der fünf weiteren Pakete einzeln und frei nach deinen Vorlieben zubuchen.

Entertainment Paket

Das Entertainment-Paket ist deine Sky-Grundversorgung. Hier siehst du auf insgesamt 26 zusätzlichen Sendern unter anderem hochkarätige Serien von HBO. In der Vergangenheit konnten Sky-Kunden zum Beispiel bei Sky Atlantic HD die neuesten Episoden von „Game of Thrones“ als erste sehen. Aktuell ist unter anderem die dritte Staffel von „Westworld“ exklusiv bei Sky zu bestaunen.

Serien sind nicht alles? Stimmt! Deswegen kannst du dir im Entertainment-Paket zusätzlich mit hochwertigen Dokumentationen die Zeit vertreiben. Denn dir werden unter anderem auch die Sender Discovery HD, National Geographic HD und Spiegel TV Wissen freigeschaltet. Und für die Kleinen in der Familie besteht Zugriff auf die Inhalte von Boomerang und Cartoon Network. Für jeden ist also etwas dabei.

Entertainment Plus Paket

Wenn dir das Serien-Angebot von Sky allein nicht reicht, kannst du für 7,50 Euro Aufpreis pro Monat das Entertainment Plus Paket buchen. Dann bekommst du zusätzlich Zugriff auf das umfangreiche Angebot von Netflix und kannst alle Inhalte des Streaming-Anbieters in HD-Qualität auf deinen Fernseher holen; und natürlich auch mobil auf deinem Smartphone oder Tablet nutzen. Zum Vergleich: Bei Netflix selbst kostet das Abo-Modell, bei dem du die Netflix-Inhalte in HD sehen kannst, ganze 11,99 Euro monatlich.

Cinema Paket

Bist du ein Filmjunkie? Dann kommst du um das Sky Cinema Paket nicht herum. Hier gibt es für 12,50 Euro monatlich die neuesten Blockbuster zu sehen. Nicht nur aus Hollywood, sondern natürlich auch aus Deutschland. Viele Filme kommen schon sechs Monate nach dem Start im Kino zu Sky.

Sport Paket

Sport-Fans sind mit dem Sky Sport Paket bestens versorgt. Denn hier siehst du hochkarätige Sport-Events live und in voller Länger. Egal ob Tennis, Handball, Golf oder auch Fußball-Übertragungen der Premier League aus England: mit Sky Sport bist du immer am Ball. Und auch die Formel 1 überträgt Sky für dich – in Zukunft sogar exklusiv in Deutschland.

Fußball Bundesliga Paket

Fans der Fußball Bundesliga kommen bei Sky ebenfalls voll auf ihre Kosten. Denn die meisten Spiele der Fußball Bundesliga kannst du nur bei Sky live sehen. Unter anderem die Top-Spiele am Samstagabend. Kostenpunkt: 12,50 Euro im Monat.

Kids Paket

Wünscht du dir noch mehr TV-Inhalte für deine Kinder? Dann kannst du für 5 Euro monatlich das Kids-Paket zubuchen. Mit Nick Jr., Nick Toons und Junior kommt ganz sicher keine Langeweile mehr auf.

Sky-Vorteilspreise dauerhaft sichern

Alle genannten Preise gelten während der Mindestvertragslaufzeit von nur einem Jahr und wenn du es wünschst auch darüber hinaus. Dafür musst du deinen Vertrag nach einem Jahr nur um weitere zwölf Monate verlängern.

Tust du es nicht, läuft dein Abo mit der Möglichkeit, monatlich kündigen zu können, weiter. Pro Paket zahlst du für diese gewonnene Flexibilität dann 2,50 Euro mehr. Für das Kids Paket musst du keinen Aufpreis zahlen.

Bist du bereit? Hast du Lust bekommen auf das umfangreichste Pay-TV-Angebot in Deutschland und Österreich? Dann los: Auf zu Sky, denn dein Fernseher kann mehr.

